Hospodářská komora: Česká ekonomika letos poroste o 1,2 procenta

Praha - Česká ekonomika letos stoupne ve srovnání s rokem 2021 o 1,2 procenta. Silná inflace dopadne na firmy i domácnosti, průmysl jako celek ale nebude paralyzován. Vyplývá to z nejnovější národohospodářské prognózy Hospodářské komory ČR (HK). Předpokladem predikce je brzké ukončení války na Ukrajině. Ještě v prosinci komora očekávala růst HDP letos o 4,3 procenta.

"Křehký růst ekonomiky potáhnou v prostředí velkých nejistot dva procesy, a to vyšší spotřeba domácností a kladný příspěvek zahraničního obchodu. V prostředí očekávaného dalšího růstu cen a doposud nevypuštěného polštáře covidových úspor, a to i přes pokles reálných mezd, budou mnozí spotřebitelé spíše nakupovat než dále odkládat spotřebu," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Novým impulzem bude podle něj spotřeba běženců z Ukrajiny, a to díky dovezeným vlastním penězům i mimořádným sociálním dávkám. Zvýší se například poptávka po potravinách, oblečení pro děti i po vybavení domácností. Růst spotřeby sice nebude působit protiinflačně, zato však bude podporovat výrobce a prodejce řady položek spotřebního koše, a tudíž hrát v omezené míře i prorůstovou roli.

Komora zároveň nepředpokládá soustavné masivní intervenční nákupy koruny ze strany centrální banky. Česká měna podle HK ale za celý rok 2022 v průměru neposílí ani v důsledku předpokládané politiky zvyšování úrokových sazeb. Nepříliš silná koruna sice nebude výrazněji tlumit importovanou složku inflace (vysoké ceny dovážených vstupů), zato však bude působit proexportně, uvedla komora.

Podle HK investiční apetit firem tlumí zejména aktuální cenový vývoj, tvorba hrubého fixního kapitálu tak letos podle ní k růstu HDP nepřispěje. Pokud by tato tendence měla pokračovat, podvázalo by to podle komory zásadně ekonomický rozvoj v příštích letech. Jsou to totiž investice, které mají největší multiplikační hospodářský efekt. Pozitivním rizikem je čerpání peněz v rámci Národního plánu obnovy a rychlost zapojení těchto prostředků do reálné ekonomiky, uvádí prognóza.

Válečný konflikt se projeví podle HK i na českém trhu práce, a to například změnou struktury zahraničních pracovníků. Odchozí kvalifikované ukrajinské muže mohou jen z části saturovat příchozí ženy v rámci migrační vlny. V letošním roce nicméně bude nadále pokračovat převis poptávky po pracovní síle nad její nabídkou, včetně strukturálních nerovnováh, uvádí se dále v prognóze.

Letošní relativně vysoká 13procentní míra inflace je podle komory z velké části dovezená (ceny energií, materiálů, součástek a dalších vstupů), má však i domácí původ. Zejména jde podle prognózy HK o ceny bydlení a mandatorní a kvazimandatorní výdaje státního rozpočtu, jako jsou důchody a další sociální dávky a platy zaměstnanců veřejného sektoru.

Křehkost predikovaného růstu je dána podle komory nejistotou ohledně dalšího vývoje válečného konfliktu na Ukrajině, dostupnosti energetických vstupů a epidemického vývoje. Při přípravě prognózy HK využívá technického instrumentária České spořitelny a výstupy z vlastních šetření mezi 16.000 členy. Poslední letošní šetření o kondici a očekávání podnikatelského sektoru ČR se uskutečnilo ve druhé polovině března.