Hospitalizovaných ubylo o 500, zemřelo ale dalších 149 lidí

Praha - Počet hospitalizovaných s koronavirem klesl o více než 500, podle údajů k úternímu večeru bylo v nemocnicích s touto nákazou 6322 lidí. Dnes ale přibylo dalších 149 zemřelých. Laboratoře do 18:00 odhalily 2482 potvrzených případů koronaviru. Je to zhruba o 1900 méně než za stejnou dobu minulou středu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, byl koronavirus prokázán u 472.250 lidí. Více než 354.000 z nich se už vyléčilo. Aktuálně je v zemi přes 111.000 nakažených, většina s lehkým průběhem nemoci.

Lidí hospitalizovaných s koronavirem je nyní nejméně od 26. října. Poprvé od konce října také klesl pod 1000 počet pacientů v těžkém stavu, aktuálně jich je 961. Stále ovšem přibývají zemřelí. Od 19. října jsou denní počty úmrtí trojciferné. Na dnešek zatím připadá 46 úmrtí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

Laboratoře v úterý provedly 17.100 testů, přibližně o 9000 méně než v pondělí. Ve volných dnech se ale testuje méně. Podíl pozitivních testů vzrostl na 24,8 procenta, v pondělí byl o čtyři procentní body nižší. Sedmidenní průměr je zhruba 24 procent.

Rizikové skóre, podle kterého se budou uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření, zůstalo i dnes na 70 bodech ze 100, na této hodnotě se drží už sedm dní. Ministerstvo minulý týden uvedlo, že pokud číslo zůstane do dneška pod 75, navrhne vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes České televizi řekl, že na Vánoce by Česko mohlo být ve třetím z pěti stupňů protiepidemického systému (PES). Ve čtvrtek chce vyhodnotit data za první týden fungování systému, která zatím naznačují zlepšování situace s nákazou covidem-19. Možný je přesun z pátého do čtvrtého stupně přísnosti opatření.

Nejhorší situace je momentálně na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali bezmála 700 nakažených na 100.000 obyvatel. Následuje Chrudimsko s 577 a Pelhřimovsko s 575 případy na 100.000 obyvatel.

Už dnes se zmírnily podmínky ve školách. Nově se mohli do lavic vrátit prvňáci a druháci na základních školách a všichni žáci speciálních škol. Do základních škol dnes podle spolku Pedagogická komora dorazila naprostá většina žáků prvních a druhých tříd. V případě speciálních škol přišla přibližně polovina žáků.