Hospitalizace Zemana ohrožuje Babišovy politické vyhlídky, píší evropská média

Brusel/Praha - Brusel se dnes ráno probouzí do změněné politické krajiny po sérii víkendových otřesů ve střední Evropě, komentuje server Politico mimo jiné i výsledek voleb do Poslanecké sněmovny v České republice. Podobně jako další evropská média spojuje politickou budoucnost premiéra Andreje Babiše se zdravotním stavem českého prezidenta Miloše Zemana. Ten byl včera krátce po setkání s předsedou vlády převezen do Ústřední vojenské nemocnice.

Prezident je hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny, kde se léčí s komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Zemanův zdravotní stav uvrhnul sestavení nové vlády do "limba", které potrvá, než se situace vyjasní, napsalo Politico.

Francouzský deník Le Monde uvedl, že Zemanova hospitalizace přerušila vytvoření nové vlády. Situaci podle listu navíc komplikuje fakt, že prezident už před volbami slíbil, že jmenováním vlády pověří lídra strany, která získala nejvíce hlasů, nikoli koalici. Tou je Babišovou hnutí ANO.

"Česká republika čelí politickým otřesům a možnému mocenskému vakuu poté, co její premiér a miliardář Andrej Babiš utrpěl překvapivou porážku ve volbách do sněmovny a jeho nejmocnější stoupenec a jediný potenciální zachránce Miloš Zeman byl převezen do nemocnice, zřejmě kvůli vážné nemoci," napsal list The Guardian. Podle listu má prezidentův stav přímý vliv na Babišovo přežití v politice

Deník The Times ke zdravotnímu stavu prezidenta poznamenal, že Zeman, je "silný kuřák a pijan, který má cukrovku a je upoután na invalidní vozík. Jeho zdraví je předmětem spekulací od té doby, co strávil osm dnů v nemocnici."

Zářijovou hospitalizaci ve své analýze zmínil i pražský zpravodaj BBC, podle kterého ji prezidentova kancelář prezentovala jako plánovanou návštěvu nemocnice kvůli dehydrataci a vyčerpání. Podle zjištění Radiožurnálu ale strávil osm dní v nemocnici kvůli tekutině v dutině břišní. "Pan (mluvčí Hradu Jiří) Ovčáček zveřejnil prohlášení, v němž odmítl tato tvrzení jako lži a dezinformace, motivované politickým aktivismem a nenávistí vůči Zemanovi. Ale děsivé záběry prezidenta převezeného do nemocnice - zjevně v bezvědomí, s hlavou, kterou mu drží ochranka, a doprovází ho manželka s dcerou - nezmírní v době politického vakua obavy veřejnosti," uvedla BBC.

Podle listu The Times Babišovi brzy vyprší čas, protože 21. října se v novém složení setká sněmovna, která zvolí svého předsedu. Ten by mohl v případě uvolnění prezidentského úřadu kvůli zdravotním důvodům převzít jeho pravomoce a jmenovat nového premiéra. Guardian ale podotýká, že Babiš se pokusí využít mezičasu k rozdělení koalice Spolu tvořenou ODS, lidovci a TOP 09 a vytvoření vlády s jednou ze stran.