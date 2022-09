Horváth věří, že si fotbalisté Plzně zahrají na Barceloně více než před 11 lety

Praha - V říjnu 2011 vedl fotbalisty Plzně do zápasu v Barceloně jako kapitán, ve středečním úvodním utkání skupiny Ligy mistrů na půdě katalánského giganta bude Pavel Horváth na lavičce coby asistent trenéra Michala Bílka. Sedmačtyřicetiletý bývalý záložník Viktorie věří, že si současný tým Západočechů zahraje na slavném stadionu Camp Nou více než tehdejší výběr, který favoritovi podlehl 0:2. Podle Horvátha by Barceloně nemusela vyhovovat propracovaná plzeňská defenziva.

"Vzpomínek je spousty. Zápas samotný nám bohužel úplně nevyšel. Výsledek byl přijatelný, ale fotbalově jsme si moc nezahráli. Doufám, že kluci, co nastoupí zítra, si zahrají víc než my tenkrát," řekl Horváth novinářům před odletem do Barcelony.

Svým svěřencům zatím příliš rad před duelem na Camp Nou nedával. "Pro spousty z nich je to stejně jako tehdy pro nás poprvé takovýhle zápas. Sami si to musí navnímat a vyrovnat se s tím," poznamenal Horváth.

Jím vedený tým před 11 lety inkasoval v Barceloně první gól v 10. minutě a druhou branku dostal v závěru. Západočeši se ani jednou netrefili mezi tyče. "Mužstvo, které nastoupí za Barcelonu a i to naše, je úplně jiné. Spíš je to takové vzpomenutí, že jsme tam už byli. Ale tenhle zápas bude úplně jiný," řekl Horváth. "Věřím, že kluci budou úspěšnější než my. Jednak, že si zahrají víc fotbal a mohli bychom být i úspěšnější, co se týká zisku bodů," doplnil bývalý tvořivý středopolař.

Hlavní útočnou hvězdou Barcelony je kanonýr Robert Lewandowski, který po letním příchodu vstřelil pět branek v úvodních čtyřech kolech španělské ligy. "On moc nepolevil ze statistik, jaké měl v minulosti. Lewandowski v jakémkoliv týmu bude varování. Není tam sám, je tam spousta dalších skvělých hráčů," uvedl Horváth.

"Obrovská posila je Raphinha. Není tam dlouho, ale už teď jde o klíčového a rozhodujícího hráče. Má obrovskou formu, těžko se brání. Věřím, že na to jsme připraveni. Kluci si budou pomáhat, budou blízko u sebe, aby tihle extra nebezpeční hráči neměli moc prostoru a mohli jsme je ubránit," dodal Horváth.

Věří, že styl Viktorie by Barceloně nemusel vyhovovat. "Tohle mužstvo, které je v Plzni v současnosti, velmi dobře brání. To, jak bráníme my, nemusí Barceloně úplně vonět. Věřím, že dokážeme hráče, které jsme zmiňovali a jsou individuálně skvělí, dostat do situací, které nebudou komfortní. A že dokážeme na Barceloně překvapit," řekl Horváth.

Nečeká, že by Barcelona proti Plzni šetřila opory. "Něco proběhlo v médiích, ale to jsou jen spekulace. Jde o první zápas ve skupině, hrají doma. Osobně si nemyslím, že bude na hřišti šest nových hráčů. Budou hrát naplno," mínil Horváth.

Stadion Camp Nou má kapacitu zhruba 100 tisíc míst a je největší v Evropě. "Všichni možná budou čekají bouřlivou atmosféru, ale nemyslím si, že je tam nějaké peklo, co se týká fanoušků. Spíš je tam hodně lidí, obrovský stadion a hřiště vypadá opticky veliké. Pro některé to může být překvapivé," uvedl Horváth.