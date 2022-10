Horváth: Staněk v Mnichově pravděpodobně nenastoupí, Tvrdoně čeká křest ohněm

Mnichov - Brankář Jindřich Staněk bude fotbalistům Plzně pravděpodobně chybět i v úterním utkání skupiny Ligy mistrů na stadionu Bayernu Mnichov. Potvrdil to asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth. Podle něj čeká slovenského gólmana Mariána Tvrdoně, který za jedničku zaskakoval už v sobotním ligovém utkání proti Bohemians 1905, křest ohněm.

"Jindra ještě cítí problém a s největší pravděpodobností zítra nenastoupí," řekl Horváth novinářům před odjezdem do Mnichova. "Je to hodně specifické, protože Jindra je takový samorost a má trošku posunutý práh bolesti. Určitě by chytat chtěl, ale na tenhle zápas pravděpodobně připravený nebude. Uvidíme, jak to bude za pár dní na další ligový zápas (s Mladou Boleslaví). Myslím, že u něj operace nehrozí," doplnil asistent kouče Michala Bílka.

Tvrdoň pomohl lídrům tabulky k remíze 1:1 s Bohemians. "Měl výborné zákroky, kdy mužstvo podržel. Budeme věřit, že se mu v tomhle směru bude dařit i dál. Takový zápas je pro něj křest ohněm, když před rokem chytal v Ústí nad Labem. Fotbal takové příběhy píše, takže je to paráda," uvedl Horváth.

Západočeši v nabité skupině C Ligy mistrů prohráli úvodní utkání v Barceloně 1:5 a poté doma s Interem 0:2. Bayern naopak oba duely vyhrál 2:0. "V těchto zápasech je to, nechci říct i o štěstí, ale o tom, jak jim to sedne. Musíme všichni podat nadstandardní výkony a věřit, že Bayern prostě nebude mít svůj den, že je potrápíme a budeme dělat všechno pro to, abychom byli úspěšní," prohlásil bývalý záložník.

V roce 2013 byl jako kapitán u debaklu 0:5 v Mnichově při druhé účasti Plzně v hlavní fázi Champions League. "Ta zkušenost moc přenést nejde. Bavili jsme se o tom před Barcelonou. Je to specifické v tom, že v naší lize se s takovými soupeři nepotkáme. Barcelona, Bayern i Inter mají nejlepší hráče z Evropy, Ameriky i z celého světa. My se s nimi musíme pokusit srovnat v těchto pro nás výjimečných zápasech. Uvidíme, na co to zase bude stačit," řekl Horváth.