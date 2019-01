Plzeň - Bývalý kapitán plzeňských fotbalistů Pavel Horváth se vrátil do Viktorie jako trenér juniorského týmu do 21 let. Třiačtyřicetiletý kouč naposledy vedl druholigový Sokolov.

Horváth působil na lavičce Sokolova od července 2017 do loňského října, kdy skončil kvůli špatným výsledkům. V Plzni už dříve dělal asistenta.

"Na práci s klukama se těším. V Sokolově to pro mě byla jistě velká zkušenost. Do Plzně se nyní vracím rád, na jarní část sezony se chceme co nejlépe připravit a být v ní úspěšní," řekl pro klubový web Horváth, jenž dnes zahájil s juniorským týmem zimní přípravu.

Dosavadní trenér plzeňské jednadvacítky Pavel Fořt se přesune k dorostu do 19 let, kde nahradí Jiřího Žiláka. Ten převezme výběr do 20 let a zůstává i šéftrenérem dorosteneckých kategorií Viktorie.