Horský chodník na Sněžku stavbaři neuzavřeli

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Turisté nadále mohou využívat přístupovou trasu na Sněžku od Růžové hory. Průchod je tam ale ztížen. Stavbaři mezi stanicí lanovky na Růžové hoře a odbočkou na Traverz pod vrcholem Sněžky opravují za pomoci techniky turistický chodník. ČTK to dnes řekl Pavel Klimeš ze stavební firmy. Nepředpokládá, že by úsek zcela uzavřeli.

"Zatím jsme úsek mezi Růžovou horou a Traverzem uzavřít nemuseli. Předpokládáme, že by se to mohlo zvládnout bez uzávěrky. Je to tam ale po deštích hodně rozblácené, turisté se brodí bahnem," řekl dnes ČTK Klimeš.

Na trase Růžová hora - Traverz jezdí dva stavební stroje, které vyvážejí nevhodný a navážejí nový materiál. Chodník je hůř průchodný i kvůli nerozhrnuté zemině.

S komplikacemi by měli turisté počítat také na turistické trase Spálený Mlýn - Janovy Boudy - Portášky - Růžová hora, kudy nákladní auta vyvážejí materiál na opravu navazujícího turistického chodníku.

"Náklaďáky nebudou jezdit ve čtvrtek a o víkendu, navážet budeme ale v pátek a ještě příští týden. Od Růžové hory ke Sněžce bude technika pracovat i o víkendu. Doporučujeme, aby se tomuto úseku turisté zcela vyhnuli, mohou použít lanovku," řekl ČTK Klimeš.

Podle něj v této fázi nákladní auta vyvezou na Růžovou horu asi 610 tun hlíny a stejné množství nevhodného materiálu z opravovaného úseku odvezou. Během příštího týdne by provoz nákladních vozidel mezi Spáleným Mlýnem a Růžovou horou měl na čas ustat. Než budou v navážce dalšího materiálu pokračovat, musí stavbaři nový povrch nejprve upravit. "Budeme navážet ještě kámen a vrchní finální pochůznou vrstvu, kterou bude tvořit žulová drť," řekl ČTK Klimeš.

Omezený průchod po turistickém chodníku mezi Růžovou horou a Traverzem je tam denně, včetně víkendů, od 8:00 do 17:00. Režim pohybu lidí na trase s prodlevami kvůli přesunu materiálu by měl platit až do druhé poloviny září.

Turistickou trasu mezi Růžovou horou a Sněžkou stavbaři opravují postupně, s úsekem od Traverzu na vrchol začali loni a letos práce dokončili. Letos začátkem června navázali rekonstrukcí úseku od stanice lanovky na Růžové hoře na Sněžku po Traverz.