Horská střediska zahajují letní sezonu, nabídnou nové cyklotrasy

Praha - Horská střediska postupně zahajují letní sezonu, na mnoha místech přivítají návštěvníky o prodloužených víkendech na začátku května. Nejvýraznější investice byly do nových tratí pro cyklisty. V létě budou v provozu také další atrakce jako jsou stezky v korunách stromů, rozhledny, bobové dráhy, dětské a lanové parky či půjčovny kol a elektrokol. Na dovolenou do českých hor se letos chystá téměř polovina Čechů. Oznámili to zástupci Asociace horských středisek ČR na tiskové konferenci.

Ředitel asociace Libor Knot uvedl, že se letos sice nezopakují loňské rekordní investice ve výši 250 milionů korun, ale i tak se nabídka aktivit v horských střediscích rozšíří. "Jednat se bude zejména o rozšíření nebo budování nových trailů pro cyklisty, o které je mezi návštěvníky stále větší zájem," popsal Knot. Investice podle něj směřují například také do nových gastro provozoven.

Nové trasy pro cyklisty se otevřou například na Králickém Sněžníku, kde se propojí šest bike parků na české i polské straně horského masivu a celý komplex nabídne 130 kilometrů tratí všech stupňů. Také na Špičáku u Železné Rudy bude otevřena nová trať. Mimo rozvoj cyklistiky se letos chystá investice například do Aktivity parku na Monínci.

Podle ředitele České centrály cestovního ruchu CzechTourism Jana Hergeta jsou hory ideálním místem pro trávení volného času. "A to nejen proto, že v letošní sezoně je připraveno více než 44.000 kilometrů značených tras pro turisty a 40.000 kilometrů tras pro silniční cyklisty. Dále je totiž připravených přes 3800 kilometrů terénních cyklotras, 2800 kilometrů jezdeckých stezek a skoro 150 kilometrů vozíčkářských tras," řekl Herget.

Otevření areálů na léto se časově liší, podle Knota se od 1. května otevře například Špindlerův mlýn či Lipno. Jiná střediska otevřou až začátkem června. Knot dodal, že 2. května spouští portál holidayinfo.cz letní provoz, kde turisté naleznou nejaktuálnější informace o dostupnosti služeb horských středisek.

V zimních měsících v českých horách funguje 150 větších horských středisek, podle prezidentky asociace Kateřiny Neumannové má téměř polovina z nich letní provoz. Dodala, že meziročně se návštěvnost středisek zvyšuje pravidelně o tři až pět procent.

Dovolenou v českých horách letos podle průzkumu asociace plánuje 46 procent Čechů, což je více než v loňském roce. Nejčastěji se chystají vyrazit na prodloužený víkend, zhruba v 47 procentech případů, týdenní pobyt plánuje 18 procent dotazovaných. Téměř o šest procent klesly plánované jednodenní výlety do hor.

Podle Neumannové to značí, že návštěvníci v horských střediscích stále více počítají s širokou nabídkou služeb, kterou mohou využívat po více dní. "Většina respondentů zároveň uvedla, že nabídka aktivit a zážitků na českých horách se za uplynulých deset let velmi rozvinula. Téměř 58 procent respondentů udělilo na devítibodové škále nadprůměrná hodnocení šest až devět bodů," dodala.