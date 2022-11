Horská střediska plánují zimní sezonu bez omezení, služby zdraží

Praha - Lyžaři si v letošní turistické sezoně v největších střediscích připlatí za skipasy v průměru o deset až 15 procent. Sezona bude na českých horách bez omezení, i přes současnou energetickou krizi skiareály plánují nabízet služby v co největším rozsahu. Do úsporných technologií a modernizace služeb investovaly celkem přes 700 milionů korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace horských středisek ČR. V letní sezoně klesl počet návštěvníků v tuzemských horských střediscích meziročně o 15 procent.

"Lidé se letos na horách nemusí obávat větších omezení. Skiareály plánují nabízet služby v co největším rozsahu," řekla na úvod prezidentka Asociace horských středisek (AHS) Kateřina Neumannová. To se projevuje podle asociace i v dosavadních statistikách rezervací, které například na silvestrovský den v některých areálech překonávají i zimní sezony před pandemií.

Kvůli vyšším cenám energií a dalším vstupům si ovšem letos lyžaři u 30 největších středisek připlatí průměrně o 10 až 15 procent. "Provozovatelé lyžařských areálů do svých cen musí promítnou vyšší náklady, které tato netypická situace přináší. Uvědomují si ale, že je do skipasů nelze zahrnout v plné výši. Po započtení dalších stovek skiareálů bude nárůst cen pro celou ČR ještě výrazně nižší a bude tak hluboko pod inflační úrovní,“ uvedl ředitel AHS Libor Knot.

Novinkou bude například integrovaný skipass pro Beskydy a Valašsko, do něhož bude zapojeno sedm středisek. Skiareály letos budou pokračovat v trendu prodeje skipasů on-line, u nichž nabízejí slevy.

Do technologií a služeb letos skiareály investovaly více než 700 milionů korun. K největším investicím patří budování akumulačních nádrží na vodu, které chtějí využívat zejména k zasněžování a případně v létě k hašení požárů nebo jako zdroj užitkové vody. Areály dále investovaly do digitalizace svých systémů, především pak při online prodeji skipasů, rezervaci vybavení v půjčovnách nebo k rozšiřování samoobslužných pokladen. Další peníze střediska využijí například na nákup roleb nebo na technologii SNOWsat, která prostřednictvím satelitních snímků a GPS ukazuje, kolik sněhu kde leží.

V uplynulé letní sezóně horská střediska zaznamenaly oproti loňsku pokles návštěvníků v průměru o 15 procent. Podle asociace k tomu přispělo především uvolnění cest do zahraničí, o které byl po dvou letech pandemického omezení enormní zájem. Dalším faktorem pak bylo nepříznivé počasí v srpnu a v září. "Návštěvníky na hory často lákají atrakce, na nichž zabaví sebe i své děti. Populární jsou různé bike parky, stezky korunami stromů či dětská hřiště. Velkou návštěvnost zaznamenal na jaře otevřený Sky Bridge 721 na Dolní Moravě,“ podotkla Neumannová.