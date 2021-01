Horská služba zachránila dvojici, která šla na Sněžku v teniskách

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horská služba v Krkonoších v minulých dnech zachránila dva mladé lidi, kteří šli Obřím dolem na Sněžku v teniskách a teplácích. Na cestu se dvojice vydala v sobotu pozdě odpoledne. "Byli špatně obutí i oblečení, neměli s sebou suché náhradní věci ani čelovku či baterku. Porušili prakticky všechna nepsaná pravidla a doporučené postupy," uvedl dnes náčelník Horské služby Krkonoš Pavel Jirsa.

K cestě z Pece pod Sněžkou na Sněžku si turisté vybrali cestu přes Obří důl pro skialpinisty, při níž přetnuli i lavinový svah. Dvojice v extrémním terénu uvízla a za tmy zavolala o pomoc policii a horskou službu, ale udala špatně místo, kde se nacházela. "Naštěstí se dvojice zastavila u 'špičatého kamene' s modrou turistickou značkou, který horské službě už desetiletí slouží jako orientační bod," uvedl Jirsa.

Po dvojici pátraly dva záchranářské týmy, jeden šel z hřebene od Luční boudy, další postupoval nahoru Obřím dolem. "Když je naši členové našli, byli oba silně podchlazení a naprosto vyčerpaní. Zmrzlo jim i pití, které měli s sebou. Poskytli jsme jim tepelný komfort, náhradní oblečení, nápoj i energetické bonbóny na vzpruhu organismu," uvedl zasahující člen horské služby Wolfgang Berger.

Jirsa upozornil, že turisté by do hor měli chodit s patřičným vybavením. "Chápu snahu vyrazit v době nouzového stavu do přírody, ale ne bez znalostí, jak se v zimních horách pohybovat. Je nutné, aby všichni dbali zásad bezpečného pohybu v horách," uvedl.

Na hřebenech Krkonoš nyní leží 60 až 90 centimetrů sněhu a platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Kvůli epidemii koronaviru je od 27. prosince z nařízení vlády zastaven provoz lyžařských areálů a dalších turistických služeb. Pohyb turistů po horách pěšky či na běžkách nijak omezen není.