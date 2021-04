Horská služba varuje na hřebenech Krkonoš před náledím a mlhou

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Horská služba Krkonoše varuje před ledovkou a náledím na hřebenech hor. Upozorňuje také na špatnou viditelnost kvůli mlze, dohlednost na hřebenech je do jednoho kilometru. Vyplynulo to z ranního sdělení Horské služby Krkonoše. Na hřebenech Krkonoš leží místy až přes metr sněhu.

"Výstraha platí po celých hřebenech Krkonoš, každý by se podle toho měl zařídit. Na hřebenech je místy vyfoukáno na ledovou vrstvu. Během dne se může situace měnit," řekl dnes ráno ČTK náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodovém mezinárodní stupnice. Na hřebenech hor je 80 až 130 centimetrů sněhu, více ho je ve žlabech a odtrhových zónách. Uvolnění laviny je možné především při velkém dodatečném zatížení, a to hlavně na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá, uvedla horská služba.

"Po oteplení se opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu krusta. Za posledních 24 hodin napadlo pět centimetrů nového sněhu v kombinaci se severním větrem a za poslední sněžení napadlo na krustu 18 centimetrů nového sněhu v kombinaci se severním větrem," uvedl na webu Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý. V Krkonoších by mělo sněžit i během dne, podle meteorologů by mohlo napadnout za působení silného větru až 20 centimetrů sněhu.

Lavinové nebezpečí bylo v Krkonoších v této zimní sezoně poprvé vyhlášeno 4. ledna. V Krkonoších je lavinová činnost intenzivní, na obou stranách hor je zmapováno přes sto míst o celkové rozloze 554 hektarů, kde se lze setkat s lavinami. Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar. V Krkonoších v lavinách letos zahynuli dva lidé. Sedmnáctiletý skialpinista zemřel 15. února v lavině, kterou strhl od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole. V neděli 14. března skončila v lavině v oblasti Mužských kamenů na polské straně hor pětatřicetiletá skialpinistka z Mělnicka. Po převozu do nemocnice zemřela.

V Královéhradeckém kraji bude dnes většinou zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v polohách pod 400 metrů i déšť se sněhem nebo déšť. Na horách by mělo sněžit vydatněji. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus třemi až plus šesti stupni Celsia, na horách mezi minus třemi až nulou.