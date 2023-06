Horská služba čeká v létě opět vysoký počet úrazů, mj. kvůli elektrokolům

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Horská služba ČR očekává v letošní letní sezoně opět vysoký počet úrazů. Jejich množství v posledních pěti letech roste, loni měli záchranáři v létě 2918 zásahů. Na nárůstu počtu úrazů má největší podíl rozvoj horské cyklistiky, řekl novinářům náčelník Horské služby René Mašín. Stále více se to podle něj týká lidí na elektrokolech.

"Velký nárůst úrazů vidíme u elektrocyklistů, s ohledem na to, že to je možná starší generace, která je využívá. Zvýšil se počet cyklistů, starší lidé se vrátili do hor, kolo jim to umožní a snáze se dostanou do horních partií," uvedl Mašín. Vloni záchranáři zasahovali u 1003 úrazů cyklistů, u majitelů elektrokol vzrostl meziročně počet o třetinu. Evidují také 177 zraněných koloběžkařů.

Podle Mašína lidé tráví víkendy a dovolené na horách stále častěji a zvyšuje se návštěvnost. V areálech vznikají adrenalinové atrakce, což se odráží i na počtu úrazů. Někdy se vlivem náhody zraní i opatrní turisté.

Horská služba ČR zaměstnává 120 záchranářů a deset administrativních pracovníků. Jejich počet ale zvýšit neplánuje. "Spíše je to hlavně o lepším využití techniky, kterou máme a která zrychluje a zjednodušuje zásahy. Současný počet záchranářů je dostatečný, vloni jsme navyšovali jejich počet v Beskydech, kde jsme na základě reakce zdravotnické záchranné služby museli obsadit celoročně službu v oblasti Kohútky, kde byly velké problémy," řekl Mašín.

Horská služba spolupracuje i s obdobnými organizacemi z Polska, Slovenska či Německa. Například v Krkonoších vypomáhá na polské straně u lavinových nehod. V Česku je nejčastěji v kontaktu se zdravotnickou záchrannou službou a leteckou záchrannou službou. Například loni zasahoval vrtulník z Hradce Králové u zhruba pěti desítek případů.

Horskou službu zřizuje stát, financuje ji ministerstvo pro místní rozvoj. V předchozích letech měla přebytkový rozpočet, část peněz vracela státu. V loňském roce ji zaskočilo zdražení cen energií a pohonných hmot, schodek musela pokrýt z vlastních rezerv.

Letos má organizace na investice 117 milionů korun. Největší náklady si vyžádá výstavba nových a rekonstrukce starších stanic a služeben. Zcela nové služebny a vybavení se dočkají na podzim 2024 například v Beskydech na Javorovém vrchu. Další peníze budou směřovat do obnovy dopravní techniky, tedy terénních aut, skútrů a čtyřkolek.