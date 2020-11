Horská překonala v Taškentu český rekord na 200 m prsa

Taškent - Kristýna Horská zaplavala na mítinku v Taškentu český rekord na 200 m prsa a výkonem 2:25,24 minuty navíc splnila A-limit pro start na olympijských hrách. Dosavadní domácí maximum Martiny Moravčíkové z mistrovství světa 2017 pokořila o dvě setiny, limitu pro účast v Tokiu vyhověla s rezervou 28 setin.

Horská v polovině října na mítinku ve Skopje překonala na stejné trati český rekord i v krátkém bazénu a dnes svou formu potvrdila. "Snažila jsem se do toho nejít naplno už od začátku, aby mi vydržely síly. Plavalo se mi fakt skvěle, vůbec mě to nebolelo. Krásně mi to klouzalo, prsa byla krásně vysplývaná," pochvalovala si vydařený závod v tiskové zprávě.

Nevydařený sobotní pokus o olympijský limit na polohovce, který jí utekl o pět setin, hodila Horská za hlavu. "Když se mi podařilo zaplavat český rekord na krátkém bazénu, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, kdyby se mi to podařilo i na dlouhém, což by pro mě znamenalo velký skok," uvedla plavkyně, jež letos přestoupila z Bohemians Praha do Slávie VŠ Plzeň a ve Vysokoškolském sportovním centru na Strahově se začala připravovat s trenérkou Petrou Škábovou.

Olympijský limit byl pro Horskou splněným přáním. "I s tím českým rekordem, který byl pro mě překvapením, jsem strašně ráda, že se mi to povedlo. Na olympiádu se hrozně moc těším, pokud tedy bude. I proto, že jsem se kvalifikovala už do Ria 2016, ale nejela jsem. O to víc jsem si přála dostat se do Tokia," dodala Horská, jež navíc v Taškentu ve čtvrtek pomohla přiblížit k postupu na OH i polohovou štafetu.