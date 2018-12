Praha - Podmínky pro lyžaře jsou ve většině areálů příznivé. Navzdory oteplení je v areálech poměrně rušno. Na svazích leží kolem půl metru převážně technického sněhu. Na své si přijdou i běžkaři.

Jihočeský kraj

I přes oteplení z minulých dnů zůstávají lyžařské areály v Jihočeském kraji v provozu. Na sjezdovkách leží několik desítek centimetrů většinou technického sněhu. Areály evidují zvýšení návštěvnosti, které tradičně nastává po vánočních svátcích. Vyplývá to z ankety ČTK.

"Zájem se pomalu zvyšuje. Nyní je návštěvnost denně kolem 2000 lyžařů. Máme pro ně připraveno 5,3 kilometru sjezdovek, což je nejvíce v Jihočeském kraji," řekl za Skiareál Lipno ředitel obchodu a marketingu Jiří Falout.

Dodal, že už před týdnem spustili večerní lyžování. Pokračuje v těchto dnech a provozovatelé jej přeruší jen na poslední den v roce, kdy se bude lyžovat pouze přes den.

Nabídku rozšířili také v areálu na Zadově. Před svátky byla upravená jen sjezdovka Kobyla a nyní mohou lyžaři vyrazit také na Churáňov nebo do Nových Hutí. Podle provozovatelů leží na svazích 45 až 60 centimetrů sněhu.

Podobné podmínky mají i ve středisku Kvilda, kde mohou lidé denně rovněž na večerní lyžování. Dostatek sněhu leží i na sjezdovkách na česko-rakouské hranici Šumavy. "Lidé, kteří na Hochficht dorazili, měli obavy, v jakém stavu budou sjezdovky vypadat po nedávných vydatných deštích. Naštěstí na ně na Štědrý den napadl přírodní sníh, který výrazně zlepšil jejich stav, a proto se u nás návštěvníci mohou těšit na výborné lyžařské podmínky. V provozu máme všechny lanovky a vleky," uvedl ředitel Hochfichtu Gerald Paschinger.

Jihomoravský kraj

Nejlepší podmínky pro lyžování na konci letošníku roku má na jižní Moravě areál v Olešnici na Blanensku. Na sjezdovce leží od 50 do 70 centimetrů převážně technického sněhu. Sjezdovka sice není vzhledem k počasí zmrzlá, je měkčí, ale na kvalitě jí to příliš neubírá, řekl dnes ČTK správce areálu František Jílek. Návštěvnost je díky tomu dobrá, jako je v běžných letech mezi svátky obvyklé. Lyžuje se také v Němčičkách na Břeclavsku a částečně i ve Ski Parku Filipov na Hodonínsku v podhůří Bílých Karpat.

V Olešnici měli před Vánoci ještě až 15 centimetrů přírodního sněhu, který však kvůli teplému počasí a dešti roztál. "I tak je návštěvnost poměrně vysoká, ne však extrémní a fronty nejsou. V těchto dnech k nám přijíždějí lidé i z větší vzdálenosti, jsou tu u příbuzných či na chatách," komentoval Jílek současný zájem.

Vzhledem k předpovědi počasí by měla být kvalita sněhu v dalších dnech stejná. Teploty by se do 1. ledna měly pohybovat jen těsně nad nulou.

V Němčičkách je na svahu 15 až 30 centimetrů technického sněhu, ve Filipově údolí jezdí jeden vlek ze tří a podle obrázků z webkamer je návštěvnost nízká a místy na svahu prosvítá hlína. Sněhu je od pěti do 30 centimetrů.

V provozu zatím není sjezdovka v Hodoníně na Blanensku, kde čekají na nižší teploty, aby bylo možné zasněžovat.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji mohou lyžaři využít sjezdovky ve všech hlavních areálech. V provozu je například i nová, přes pět kilometrů dlouhá sjezdovka Rondo, která vede z vrcholu Klínovce na Boží Dar. Upraveny jsou desítky kilometrů běžeckých tras, v nižších polohách ale mohou být místy podmáčené.

"Na Klínovci jsou vynikající podmínky pro lyžování. Otevřeno je přes 22 kilometrů sjezdovek všech obtížností, v provozu je všech pět lanových drah. Do 31. prosince nabízíme denně večerní lyžování na sjezdovce Pod zámečkem," řekla dnes ČTK mluvčí klínoveckého skiareálu Hana Hoffmannová. Kromě samotného Klínovce jsou otevřeny i sjezdovky a vleky na Božím Daru.

V Krušných horách se dále lyžuje také na Plešivci, Bublavě nebo v Potůčkách. Otevřeno má areál na vrchu Háj u Aše a areál Mariánky ve Slavkovském lese.

Do stopy se i po mírné vánoční oblevě mohou vydat příznivci běžeckého lyžování. Vynikající podmínky pro ně jsou například na Bučinské a Schuppenberské cestě nebo v okolí Božího Daru. "Přestože mnohé trasy ve vyšších polohách jsou stále ve velmi dobré kondici, na některých místech je kvůli nedostatku sněhu a vodě v cestě zapotřebí zvýšené opatrnosti," uvdla Eva Nduwimana ze společnosti První Krušnohorská.

Podle předpovědi meteorologů by počasí mělo lyžování přát i v dalších dnech. Teploty by se měly držet kolem nuly, přijít by mělo také sněžení.

Královéhradecký kraj

Lyžařská střediska v Královéhradeckém kraji i přes oteplení v minulých dnech nabízejí desítky kilometrů upravených sjezdovek a běžeckých tras. Lyžuje se v Krkonoších i v Orlických horách. Navzdory oteplení některá střediska nabídku oproti minulému víkendu ještě rozšířila. ČTK to zjistila od provozovatelů skiareálů. Na sjezdovkách ve větších lyžařských střediscích leží od 30 do 70 centimetrů technického a přírodního sněhu.

Největší české zimní středisko Špindlerův Mlýn rozšířilo nabídku z 15 na 18,5 kilometru sjezdových tratí. V areálu zůstávají nesjízdné už jen černé sjezdovky. "Lyžování na otevřených sjezdovkách je vynikající. Máme v provozu všech pět lanovek a pět vleků. Dnes jsme nově otevřeli v celé délce a šířce modrou sjezdovku na Medvědíně," řekl ČTK vedoucí skiareálu René Hroneš. Kvůli vyšším teplotám neočekává, že by v příštích dnech zasněžovali. "Na další otevírání sjezdovek v příštích dnech asi nedojde, ale bezmála 19 kilometrů upravených sjezdovek zajišťuje kvalitní a důstojné lyžování," dodal Hroneš.

Ve SkiResort Černá hora - Pec je v provozu všech pět areálů, a to na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, v Černém Dole, ve Velké Úpě a ve Svobodě nad Úpou. "Celkově nabízí SkiResort 35 kilometrů otevřených sjezdovek. V provozu je také propojení areálů rolbami a 12 linkami skibusů," uvedla pro ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Pro běžkaře upravují 50 kilometrů tras v okolí Černé a Světlé hory, Pece a Černého Dolu.

V Krkonoších se lyžuje také v areálu SKIMU v Horní Malé Úpě a třeba i v Mladých Bukách. V Orlických horách mohou lyžaři do Říček a do Deštného.

Lyžaři a snowboardisté by měli být opatrní, protože nadcházející prodloužený silvestrovský víkend patří tradičně k nejvytíženějším v roce. V neděli 23. prosince se ve Špindlu srazili dva snowboardisté ve věku 33 a 37 let, přičemž starší z nich utrpěl zranění. Policie případ prověřuje kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. "Nikoho jsme dosud neobvinili. Shromažďujeme podklady a informace," řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Lenka Burýšková.

Na hřebenech Krkonoš je téměř metr sněhu, ve vrcholových partiích Orlických hor okolo 30 centimetrů sněhu. V Krkonoších platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se už lyžuje ve všech zimních střediscích. Navzdory oteplení je v areálech poměrně rušno. Na svazích leží kolem půl metru převážně technického sněhu. Z 97 kilometrů sjezdovek, které v Jizerských horách a západních Krkonoších jsou, je zatím v provozu zhruba 55 kilometrů. K dispozici jsou také desítky kilometrů upravených stop pro vyznavače běžek, zjistila dnes ČTK.

Přes deset kilometrů sjezdovek nabízí lyžařům Skiaréna Jizerky, která zahrnuje střediska v Bedřichově, na Severáku v Hraběticích a Tanvaldském Špičáku. "V Bedřichově je v provozu Maliník a zatím tam nic jiného nerozjedeme, na Severáku se lyžuje na severní straně, Špičák je v provozu kompletně," řekl dnes ČTK Pavel Bažant, ředitel společnosti SKI Bižu, která areály provozuje. I na vrcholu Špičáku je ale podle něj nad nulou. "Na to, jaké je počasí, je lidí dost, ale zažili jsme i lepší vánoční prázdniny," dodal.

Také v Harrachově se dnes lyžování obešlo bez front. V provozu jsou v oblíbeném krkonošském areálu obě sedačkové lanovky a s výjimkou jediného i všechny vleky. Otevřená je červená sjezdovka v centru a modrá v Rýžovišti. V nedaleké Rokytnici nad Jizerou, která je se svými více než 20 kilometry sjezdovek největším lyžařským areálem v Libereckém kraji, je už v provozu lanovka na Lysou Horu. V od středy se lyžuje i na červené sjezdovce FIS a Slalomáku ve skiareálu Horní Domky, rozjel se i Studenov. "Jede nám celý areál s výjimkou jednoho vleku, podmínky jsou dobré, i když prší," řekl ČTK Vít Pražák ze Spartaku Rokytnice.

Ve Sportovním areálu Ještěd v Liberci jsou už v provozu sedačkové lanovky na Černý vrch i Skalka, lyžuje se ale zhruba na třetině tratí. "Lyžuje se na Liberecké, Pod Lany a na F10, zatím není možné zasněžovat a připravit další tratě," řekla ČTK mluvčí areálu Renata Balašová. Ve středisku leží na sjezdovkách kolem 30 centimetrů technického sněhu a dobré podmínky jsou podle ní i pro dětské lyžování. Navzdory teplému počasí je podle Balašové návštěvnost srovnatelná s loňskými Vánoci.

Olomoucký kraj

Jeseníky zaplnili mezi svátky lyžaři. Vysokou návštěvnost hlásí provozovatelé lyžařských areálů i jesenická horská služba. Lyžaře neodradilo ani dnešní oteplení. Na horách přesto panují přívětivé podmínky a na svazích leží zhruba 70 centimetrů sněhu. Dobré podmínky mají také běžkaři, jejich sezona je v plném proudu a zalyžovat si mohou na upravených tratích především ve vrcholových partiích. Na horách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.

"Jde vidět, že jsou svátky. Návštěvnost je střední až vysoká. Máme tady v průměru kolem 70 centimetrů sněhu. Na Ovčárně jsou vleky v provozu částečně, jede vlek B a Malý Václavák, ostatní vleky se chystají. Běžkařská sezona je v plném proudu," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

Mezi svátky zaplnili vyznavači zimních sportů všechna lyžařská střediska. Svědčí o tom i zcela zaplněná parkoviště. "Máme úplně plno, ve středu i dnes. Jsme hodně zavaleni. Podle parkoviště máme tady zhruba 1500 lidí. Kromě lyžařů jsou v tom započítáni i běžkaři a běžní turisté," řekl dnes ČTK vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.

I hory dnes zasáhlo oteplení, sněhu je však podle provozovatele dostatek. "Podmínky byly ve středu vynikající, dnes přišlo hlášené jednodenní oteplení. Nad ránem lehce pršelo, dopoledne přestalo a mělo by se začít ochlazovat. Špatný den už máme za sebou a už by to mělo být následujících osm devět dnů bez problémů. Na svazích máme kolem 70 centimetrů až metru sněhu," doplnil Dubský.

Oteplení odolávají i níže položené lyžařské areály, i tam návštěvnost vzrůstá. Lyžuje se například v Hlubočkách u Olomouce, i když sněhu ubývá. "Není to však až taková katastrofa. Lidé už si odbyli povinné návštěvy, ve středu už se návštěvnost výrazně zvýšila, dnes už je relativně rozumná za stávajících podmínek a počasí. V provozu budeme denně, jakmile to půjde, budeme zase sněžit. Vodu i elektřinu máme," řekl dnes ČTK provozovatel areálu Michal Stojmenov.

Pardubický kraj

Horská lyžařská střediska v Pardubickém kraji jsou z velké části v provozu. Na sjezdovkách leží od 20 do 60 centimetrů sněhu, další zasněžování zatím počasí neumožňuje. V Dolní Moravě na Orlickoústecku je k dispozici kolem devíti kilometrů sjezdových tratí, řekl ČTK jednatel společnosti Sněžník Martin Palán.

"Otevřené je v podstatě celé lyžařské středisko kromě strmé části sjezdovky A a spojovací cesty Malého slona. Jinak je vše v provozu včetně nové sjezdovky, která spojuje oba areály," uvedl Palán. Pokud teploty klesnou hlouběji pod bod mrazu, budou se zasněžovat i zbývající části sjezdovek.

Na Bukové hoře je zatím otevřena Mlýnická a Třebovská sjezdovka a vrcholové propojení mezi oběma částmi střediska. "Čekáme na mrazy, abychom mohli dodělat Heroltickou a Svitavskou sjezdovku," uvedl mluvčí Skiresortu Buková hora Petr Toman.

V níže položených místech je v provozu skiareál v Hlinsku na Chrudimsku. Lyžuje se na dvou sjezdovkách, třetí nejprudší je zatím zavřená. Lyžaři mohou zamířit také na svah u Poličky na Svitavsku. Kvůli nedostatku sněhu se zatím nerozjely vleky v areálech Přívrat a Peklák u České Třebové na Orlickoústecku.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji se lyžuje hlavně v Železné Rudě, ale také v Kašperských Horách. V Železné Rudě jsou v provozu sjezdovky na Špičáku, Nad Nádražím, na Samotách, Alpa louka a Weissova louka. Jezdí také lanovka na Pancíř v Železné Rudě, ale na svahu se zatím dá jen sáňkovat. Na Šumavu začalo dnes přijíždět hodně návštěvníků, kteří tam chtějí strávit konec roku, řekla ČTK Iva Juhová ze železnorudského infocentra.

Na svazích leží v průměru 30 centimetrů převážně technického sněhu. Běžecké tratě v okolí Železné Rudy se upravovaly naposledy 14. prosince. Podle Juhové to zatím není na strojovou úpravu.

"Noční teploty jsou pod nulou, denní mírně nad nulou. Od 29. prosince hlásí meteorologové sněžení a minus šest stupňů, od 30. prosince pak dokonce velké sněžení," uvedla.

"Ski&Bike Špičák má v provozu stále liniovou trať v kombinaci horního úseku trojky Slalomové a dolní části dvojky U Zalomeného, rodinnou sjezdovku Spodní Šanci, dětské hřiště s pojízdným kobercem a sjezdovku od parkoviště," řekl ředitel areálu Vladimír Kasík. Návštěvnost podle něj začíná pomalu stoupat. Víkend před Vánoci nebylo dobré počasí, a tak lidé začali přijíždět od středy, kdy na svazích bylo přes 600 lyžařů. "Předpokládám, že počínaje dneškem budou počty ještě vyšší," dodal. Od středy do neděle je každý den večerní lyžování od 18:30 na Spodní Šanci, v následující dny vždy ve středu, pátek a sobotu.

V neděli 30. prosince pořádá areál Ski&Bike Špičák tradiční dětskou akci - sjezd světlušek. V 17:30 sjedou nejmenší lyžaři sjezdovku s lampiony a do 18:30 mají lyžování zdarma. Loni se této akce s hudbou, občerstvením a ohňostrojem zúčastnilo přes 100 dětí. Na Silvestra pořádá Horská služba a Ski&Bike Špičák rozloučení se starým rokem. "Noční zdolání nejprudší české sjezdovky Šance s pochodněmi v rukou se letos koná už počtyřiačtyřicáté," uvedl Kasík. Program s občerstvením, ohněm, hudební produkcí a moderátorem začíná v 17:00, sjezd s pochodněmi kolem 17:30. Večer pak zakončí velký ohňostroj.

Od 21. prosince se lyžuje také na nedalekém bavorském Velkém Javoru

Kraj Vysočina

Na Vysočině je otevřeno pět sjezdovek, a to na Harusově a Fajtově kopci na Žďársku, na Šacberku a v Lukách u Jihlavy a na Křemešníku u Pelhřimova. Jejich správci počítají s celodenním provozem i v dalších dnech. Někde by mohla být provozní doba o něco kratší na přelomu roku, aktuální informace najdou lyžaři na webu. Stopy pro běžkaře poškodila obleva, ve vyhrazených hodinách ale mohou využívat závodní tratě novoměstské Vysočina Areny.

Od pátku do neděle bude Vysočina Arena kvůli závodům pro rekreační běžkaře přístupná pouze od 16:30 do 18:30, v pondělí a v úterý bude možné lyžování ráno i po poledni. Rozpis najdou zájemci na webových stránkách sportoviště.

Sjezdovku Šacberk pokrývá do půl metru technického sněhu. "Jsou svátky, takže ta návštěvnost je i navzdory počasí slušná. Pojedeme dál bez přerušení a bez omezení," řekl provozovatel Pavel Havlíček.

Na Žďársku nabízejí sjezdovky sněhovou pokrývku vysokou i kolem 40 centimetrů. Lanovka na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě přestane na Silvestra jezdit v 17:00, jinak teď denně funguje do 21:00. Sněhové podmínky jsou podle správce Karla Klapače dobré. Velkomeziříčský Fajtův kopec je v plném provozu, včetně dětské nabízí tři sjezdovky. Uvedl to Jiří Pálka z tamního skiklubu.

Omezovat provoz se v nejbližších dnech nechystají ani provozovatelé sjezdovek v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku, pokud nepřijde ještě výraznější oteplení nebo deště.

Koncem roku si ale lidé zřejmě nezalyžují na Havlíčkobrodsku ani na Třebíčsku. U Číchova na Třebíčsku v minulých dnech jezdil alespoň malý vlek, dnes byl jeho provoz přerušen do odvolání. "Zkoušeli jsem nahrnout sníh rolbou na místa, kdy by to bylo třeba, bohužel to nelze kvůli rychlejšímu odtávání sněhu," uvedli správci na webu.

Ve Vysoké u Havlíčkova Brodu vlek stojí, protože se lyžařskému klubu nepodařilo domluvit na podmínkách s novým majitelem části pozemků ve skiareálu. Sjezdovka v Novém Jimramově bude zavřená i v první polovině ledna kvůli technické závadě, na Karasíně se rozhodli vypustit celou lyžařskou sezonu kvůli nedostatku vody pro zasněžování.

Zlínský kraj

Zimní areály ve Zlínském kraji hlásí velmi dobré podmínky pro lyžování. Na sjezdovkách leží desítky centimetrů převážně technického sněhu, zájemci si mohou na některých místech regionu užít také běžecké lyžování. V lyžařských střediscích v kraji se bude lyžovat i na Silvestra a na Nový rok.

Ideální podmínky nabízí Ski centrum Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. Na sjezdovkách tam leží kolem 50 centimetrů sněhu. "Jede zhruba 70 procent areálu, podařilo se nám vyrobit dostatek technického sněhu, aby byli lidé spokojení. V provozu už je nový vlek u sjezdovky Spartak, chodí i běžkaři, kteří si prošlapávají stopu z Kohútky na Kasárna. K její technické úpravě ale zatím není dostatek sněhu," řekl dnes ČTK zástupce střediska Miroslav Maczko. Areál bude otevřený i v poslední den letošního roku a v první den roku nadcházejícího.

Lyžaři mohou v těchto dnech navštívit také areál Troják v Hostýnských vrších. I tam leží na svazích v průměru 50 centimetrů sněhu. "Podmínky jsou perfektní, sjezdovky jsou upravené. V provozu je celé středisko. Zájem lyžařů každý den stoupá," uvedl provozovatel areálu Jakub Juračka. Na Silvestra si lidé budou moci na Trojáku zalyžovat do 16:00, na Nový rok po celý den. Středisko lidem navíc v noci na 1. ledna opět nabídne lyžování zdarma, a to od půlnoci do 1:00.

Ve středisku Stupava na Uherskohradišťsku je lyžařům k dispozici hlavní sjezdovka a dva vleky. Leží na ní od 40 do 60 centimetrů sněhu. "Podmínky jsou výborné, zájem lyžařů je celkem slušný. Lidé jezdí," řekla ČTK provozovatelka areálu Bohdana Orlová. Na Silvestra i Nový rok bude středisko v provozu podle klasické otevírací doby, tedy od 8:30 do 20:30.

Ve Zlínském kraji jsou už otevřené i další zimní areály. Lidé si mohou zalyžovat například ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku, kde je v provozu sjezdovka Horal a část sjezdovky Razula. Na Vsetínsku se lyžuje také ve střediscích Rališka a U Sachovy studánky v Horní Bečvě, v Karolince, na Soláni nebo ve Ski areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích, který nabízí i deset kilometrů upravených běžeckých tratí. Přes 30 kilometrů upravených tratí si mohou lidé vyzkoušet i na Pustevnách v Beskydech.