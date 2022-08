Horská, Kubová a Gemov v českém rekordu prošli na ME do semifinále

Řím - Ondřej Gemov překonal na mistrovství Evropy v plaveckých sportech český rekord na 200 metrů motýlek a výkonem 1:57,32 postoupil jako šestý do večerního semifinále. Ze čtvrtého místa se do semifinále polohovky na 200 metrů kvalifikovala Kristýna Horská, sedmým časem prošla na šampionátu v Římě do bojů o finále i Simona Kubová na trati 100 metrů znak.

Gemov v ranním programu vylepšil sedm let staré národní maximum Jana Šefla o 31 setin, což ho v jeho rozplavbě zařadilo na čtvrté místo. Rychlejší časy nakonec zaplavalo šest soupeřů, z trojice domácích závodníků ale postoupili do semifinále v redukovaném pořadí jen dva.

Horská, která v dubnu podstoupila kvůli arytmii operaci srdce, doplavala v silně obsazené rozplavbě třetí v čase 2:14,36 a celkově se zařadila na čtvrtou pozici. Večer ji tak v bazénu v areálu Foro Italico čeká nabitý program, už v neděli si totiž na prsařské dvoustovce zajistila účast ve svém prvním velkém finále.

Kubová obsadila ve své rozplavbě třetí místo časem 1:00,66, který jí v celkovém pořadí stačil na sedmou pozici. Třicetiletá znakařka, které v sobotu na padesátce utekla účast ve finále o tři setiny, si tak večer může zklamání vynahradit na trati, na níž před deseti lety získala evropský bronz.

V rozplavbách dnes z Čechů neuspěl jen Matěj Zábojník. Dvaadvacetiletý plavec, který už v Římě vybojoval osmé místo na prsařské dvoustovce, obsadil na prsařské padesátce 38. místo.

Horská do večerního programu vstoupí v 18:13 bojem o medaile na prsařské dvoustovce, semifinálový blok v 18:20 zahájí Kubová na stovce znak. Gemov bude o postup do finále na motýlkářské dvoustovce usilovat v 18:57 a Horská se do bazénu vrátí v 19:07 na semifinále polohovky.