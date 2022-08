Horská, Kubová a Gemov v českém rekordu prošli na ME do semifinále

Řím - Ondřej Gemov překonal na mistrovství Evropy v plaveckých sportech český rekord na 200 metrů motýlek a výkonem 1:57,32 postoupil jako šestý do večerního semifinále. Ze čtvrtého místa se do semifinále polohovky na 200 metrů kvalifikovala Kristýna Horská, sedmým časem prošla na šampionátu v Římě do bojů o finále i Simona Kubová na trati 100 metrů znak.

Gemov v ranním programu vylepšil sedm let staré národní maximum Jana Šefla o 31 setin, což ho v jeho rozplavbě zařadilo na čtvrté místo. Rychlejší časy nakonec zaplavalo šest soupeřů, z trojice domácích závodníků ale postoupili do semifinále v redukovaném pořadí jen dva.

"Forma tomu docela napovídala, tím, jak jsem jezdil na tréninku. Nepřipadalo mi, že bych úplně letěl, ale ten čas je fajn. Takže je to český rekord, což je super," radoval se z domácího maxima Gemov v tiskové zprávě.

Horská, která v dubnu podstoupila kvůli arytmii operaci srdce, doplavala v silně obsazené rozplavbě třetí v čase 2:14,36 a celkově se zařadila na čtvrtou pozici. Večer ji tak v bazénu v areálu Foro Italico čeká nabitý program, už v neděli si totiž na prsařské dvoustovce zajistila účast ve svém prvním velkém finále.

Kubová obsadila ve své rozplavbě třetí místo časem 1:00,66, který jí v celkovém pořadí stačil na sedmou pozici. Třicetiletá znakařka, které v sobotu na padesátce utekla účast ve finále o tři setiny, se letos poprvé dostala pod 1:01 a večer si tak může zklamání vynahradit na trati, na níž před deseti lety získala evropský bronz.

V rozplavbách dnes z Čechů neuspěl jen Matěj Zábojník. Dvaadvacetiletý plavec, který už v Římě vybojoval osmé místo na prsařské dvoustovce, obsadil na prsařské padesátce 38. místo.

Horská do večerního programu vstoupí v 18:13 bojem o medaile na prsařské dvoustovce, semifinálový blok v 18:20 zahájí Kubová na stovce znak. Gemov bude o postup do finále na motýlkářské dvoustovce usilovat v 18:57 a Horská se do bazénu vrátí v 19:07 na semifinále polohovky.