Horník: Znovunabytou svobodu musíme stále chránit

Pamatujete si, co jste dělal v listopadových dnech roku 1989?

Vím to přesně. 17. listopad byl pátek, byly asi dvě hodiny po půlnoci, takže už vlastně sobota, a poslouchal jsem rádio Hlas Ameriky, nebo Svobodná Evropa, už přesně nevím které. Četli tam ty, kteří podepsali Několik vět, což jsem byl i já a moje bývalá manželka. Zároveň hlásili, co se děje v Praze. Nemohl jsem spát, tak jsem vyrazil do kopců, kde jsem měl kancelář v lyžařském areálu. A jak už jsem byl napružen na komunisty, tak jsem začal psát prohlášení občanů Karlovarska, kde jsem vyjmenoval body, co by se mělo ve společnosti změnit, mimo jiné například konec vlády jedné strany. Nemohl jsem se dočkat rána a v osm jsem vyrazil zpět domů a začal sbírat podpisy občanů. A druhý den v neděli odpoledne jsme s kamarády vyrazili do Prahy. Po víkendu, v pondělí 20. listopadu, jsme se v Karlových Varech sešli na první „minidemonstraci“ u hlavní pošty.

Jak hodnotíte polistopadový vývoj?

Česká republika má co slavit. Vymanila se z komunistického područí a o své budoucnosti si bez cizího diktátu mohla sama začít svobodně rozhodovat. Prvních deset let svobody bylo velmi hektických ze všech úhlů pohledu. Přesto lze toto období považovat za velmi pozitivní, protože dalo mnohým slušným lidem šanci plně využít svých schopností. Vstupem do NATO a do EU se následné desetiletí stalo zásadním pro nastolení skutečné demokracie a připojení se k euroatlantickému společenství demokratických zemí. Tyto skutečnosti přispěly k hospodářskému rozvoji naší svobodné země a my nyní můžeme oslavit třetí desítku svobodně prožitých let.

Je už demokracie v České republice dostatečně zakotvená?

Bohužel současná společnost je čím dál víc rozpolcena, podléhá sociálnímu inženýrství a mnozí začínají pošilhávat po komunistické minulosti. Takováto společnost přestává být demokratická a pomalu se hroutí sama v sobě s nebezpečnými prvky diktátu. Demokracie je ale založena na osobní svobodě jedince a my musíme znovunabytou svobodu stále chránit. Demokracie totiž nemá alternativy.