Hornickou historii Jáchymova připomíná nová expozice u lázní

Jáchymov (Karlovarsko) - Hornickou minulost Jáchymova připomíná ode dneška expozice důlní techniky uranových dolů v parku v lázeňském centru města. Podle ředitele Léčebných lázní Jáchymov Eduarda Bláhy má expozice ambice stát se vstupním bodem pro návštěvy dalších památek, nově zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, řekl ČTK.

I když úpravy parku a návrat techniky, která musela dočasně ustoupit stavbě nové restaurace lázeňské společnosti, plánovaly lázně už dlouho, dokončení se shodou okolností potkalo se zápisem hornického Krušnohoří na seznam UNESCO.

"Věřím, že tohle je veliké lákadlo se tady zastavit, podívat se. Chceme, aby to byl takový instagramový bod, kde se lidé fotí. A to už samo o sobě přivede pozornost na ostatní památky. Vycházím z toho, že tu ročně přivítáme 25.000 našich návštěvníků, kteří tu bydlí, něco je zajímá, zastaví se tady, něco je zaujme, půjdou se podívat na film, který jsme natočili, navštíví muzeum a další památky, tak je to výborný výchozí bod," řekl Bláha.

Expozici tvoří několik důlních vagonů a lokomotiva z uranových dolů, a to nejen z Jáchymova. Jáchymov je ale posledním místem, kde je dosud provozován uranový důl i když se v něm už netěží uran, ale slouží jako zdroj léčivé vody pro zdejší lázně.