Horní úsek lanovky na Sněžku zastavil vítr, na vrcholu hrozí přes 100 km/h

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek kabinové lanové dráhy na Sněžku dnes dopoledne zastavil silný vítr. Dolní úsek byl v provozu. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku by měl stát zřejmě i v pátek, řekl dnes ČTK náčelník lanovky Jiří Špetla. Polský krkonošský národní park na webu s odkazem na meteorology upozornil, že vítr na Sněžce může dosahovat rychlosti 100 až 140 km/h, od sobotního rána by se měl uklidnit.

"Ráno na Sněžce foukalo okolo 19 m/s (68 km/h) a teď se to horší. Mysleli jsme původně, že horní úsek rozjedeme, ale dnes a zítra (v pátek) to bude špatné," řekl dnes dopoledne ČTK Špetla.

Z Růžové hory se turisté mohou na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. V provozu je lanovka denně od 08:00 do 19:00 z závislosti na počasí. Může být v provozu do rychlosti větru do 60 km/h. Situace se může změnit, aktuální informace jsou na webu.

Lanovka má dva úseky, dolní vede z Pece na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku s celkovou délkou dráhy kolem 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovkou. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

Sněžka je charakteristická svým jehlanovitým tvarem a z hlediska počasí jde o extrém a nemusí být vždy reprezentativním místem toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské.

V Královéhradeckém kraji má být dnes podle Českého hydrometeorologického ústavu jasno až polojasno, postupně od severu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mají být mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách 12 až 15 stupňů. Vítr bude během dne zesilovat. Předpověď na pátek uvádí oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle přeháňky. Odpoledne by mělo oblačnosti ubývat a vítr slábnout. Nejvyšší denní teploty budou v pátek 16 až 19 stupňů Celsia, vítr v nárazech může dosahovat 54 km/h.