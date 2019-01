Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli silnému větru nejede, a tak by to mělo zůstat celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. ČTK to zjistila od zástupců lanové dráhy a z jejího webu, kde jsou aktuální informace o provozu. Kvůli silnému větru v sobotu nejely oba dva úseky. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Na Sněžce byla dnes ráno silná mlha a teploty klesly pod mínus šest stupňů Celsia. Horská služba i na dnešek vydala varování před hřebenovými túrami, kde stále fouká silný vítr, je mlha a snížená viditelnost. Na hřebenech je přes metr sněhu. V Krkonoších také platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Tento stupeň je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí.

Meteorologové na dnešek předpovídají proměnlivou oblačnost, ojediněle, na horách místy, sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty by měly být v 1000 metrech na horách okolo mínus čtyřech stupňů Celsia.