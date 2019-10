Horní úsek lanovky na Sněžku se ráno kvůli větru opět nerozjel

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek lanové dráhy na Sněžku se dnes ráno kvůli silnému větru nerozjel. Kabinová lanovka na nejvyšší českou horu může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku zastavil vítr také v sobotu. ČTK to zjistila z webu lanové dráhy, kde je možné sledovat provoz. Během dne se situace může změnit.

Provozní hodiny lanovky jsou v říjnu od 8:00 do 18:00. Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky.

Podle informací polské krkonošské horské služby bylo ráno na Sněžce okolo osmi stupňů Celsia, pocitová teplota šest stupňů. Meteorologové na dnešek předpovídají pro Královéhradecký kraj jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Meteorologové také dnes varovali v nejvyšších polohách Krkonoš před silným větrem s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině. V podhůří má vát mírný jižní vítr.

Lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku o celkové délce asi 3,5 kilometru od 4. listopadu do 6. prosince s výjimkou víkendů nepojede. Důvodem odstávky je pravidelná podzimní údržba. Do plného provozu v zimní sezoně se lanovka rozjede v sobotu 7. prosince. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.