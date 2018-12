Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek lanovky na Sněžku se kvůli silnému větru nerozjel ani dnes. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou je v provozu. ČTK to zjistila z webu lanové dráhy, kde jsou aktuální informace o provozu. Kabinová lanovka z Pece přes Růžovou horu na Sněžku je od soboty 8. prosince po údržbě opět v celotýdenním provozu, ale horní úsek Růžová hora - Sněžka kvůli větru nejel ani v sobotu.

"Dnes tolik nahoře nefouká, asi kolem 20 metrů za vteřinu (72 km/h) nebo něco přes. Ale víte co, tam se to mění každou hodinu. Předpokládáme, že horní úsek nepojede ani v pondělí. Dolní úsek by měl být v provozu," řekl dnes v 8:15 ČTK náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

Dnes ráno byla na Sněžce mlha a teplota se pohybovala kolem bodu mrazu. Meteorologové varují před silným větrem i dnes. Uvedli také, že vítr na hřebenech Krkonoš bude dnes dosahovat v nárazech až 90 kilometrů v hodině.

Během pravidelné podzimní údržby došlo na kontrolu tratě, pohonů, stanic a kabin. Kromě běžné údržby se prováděla i údržba elektrického zařízení a také u několika kabin technici rozebrali uchycení k lanu. Větší servis se plánuje na jaro, týkat se bude brzd lanovky, dodal. Po dobu pravidelné údržby byla lanovka v provozu jen o víkendech, a to jen, pokud to počasí dovolilo.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, a to Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.