Horní úsek lanovky na Sněžku nejede kvůli silnému větru

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil vítr, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu byl ráno v provozu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, informovali na webu zástupci lanovky. Situace se může během dne změnit. Když horní úsek lanovky nejede, turisté se z Růžové hory na Sněžku mohou vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je o prázdninách v provozu od 08:00 do 19:00.

Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost přes 65 km/h, teplota tam byla okolo čtyř stupňů Celsia, byla tam mlha a pršelo.

Přes Česko by dnes měla přejít od západu studená fronta. V Královéhradeckém kraji má být zataženo s deštěm, během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až polojasno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Později večer by mělo srážek ubývat a stejně tak i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou od 16 do 19 stupňů Celsia, na horách do 14 stupňů. Vítr má vát mírný západní až severozápadní.

Sněžka s výškou 1603 metrů má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších, natož pak v celém kraji.

Ostatní lanovky ve středních a východních Krkonoších, které jsou v letním provozu, dnes dopoledne fungovaly, vyplynulo z informací na webech.

ku kš