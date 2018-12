Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli silnému větru nejede a zřejmě to tak zůstane i ve středu. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, uvedl na svém webu provozovatel lanové dráhy. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.

"Na Sněžce teď fouká okolo 80 kilometrů v hodině. Předpověď na další dva dny je špatná, tedy bude větrno. Lanovka na Sněžku s největší pravděpodobností nepojede, na Růžovou horu ano," řekl ČTK dnes po 9:00 náčelník lanovky Jiří Martinec.

Dnes ráno byla na Sněžce mlha a teplota se pohybovala kolem minus sedmi stupňů Celsia.

Podle meteorologů by dnes mělo být v Královéhradeckém kraji většinou zataženo až oblačno, místy sněžení, v polohách pod 400 metrů i déšť se sněhem nebo déšť. Na horách by mělo sněžit častěji. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od nuly do plus tří stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být okolo minus dvou stupňů Celsia. Vítr má postupně zesilovat.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, a to Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru, převýšení je přes 700 metrů.