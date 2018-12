Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Silný vítr dnes zastavil horní úsek lanové dráhy na Sněžku. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou je v provozu. ČTK to ráno řekl náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Z Růžové hory na nejvyšší českou horu nepojede lanovka zřejmě ani o víkendu.

Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. "Na Sněžce teď fouká okolo 25 metrů za vteřinu (90 km/h) a vítr by měl sílit. Horní úsek nepojde určitě dnes, zítra a možná ani v neděli, to se ještě uvidí. Dole v Peci to je v pohodě," řekl ČTK Martinec.

Dnes ráno byla na Sněžce mlha a teplota se pohybovala kolem minus čtyř stupňů Celsia.

Meteorologové předpovídají na dnešek pro Královéhradecký kraj zataženo, místy déšť, v polohách nad 700 metrů smíšené srážky nebo sněžení. Později odpoledne od západu postupně na celém území déšť, zpočátku nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Ojediněle se mohou vyskytnout i srážky mrznoucí s tvorbou ledovky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat od plus tří do šesti stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách zpočátku kolem mínus dvou stupňů Celsia, odpoledne kolem nuly. Večer by se mělo dál oteplovat. Na horách by měl vítr v nárazech dosahovat až sto kilometrů v hodině. Silný vítr by měl vát v Krkonoších také v sobotu a zpočátku i v neděli.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, a to Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

V Krkonoších je na hřebenech téměř metr sněhu, za posledních 24 hodin napadlo asi sedm centimetrů. Platí tam první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. Nebezpečná místa se vyskytují pouze ojediněle.