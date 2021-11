Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, dolní úsek v provozu

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek kabinové lanové dráhy na Sněžku dnes ráno zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do 60 km/h. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu byl v provozu, uvedli vlekaři na webu lanovky. Situace se může během dne změnit. Podle polské horské služby byla na Sněžce dnes ráno mlha a minus tři stupně Celsia.

V listopadu je lanová dráha kvůli pravidelné podzimní údržbové odstávce v provozu jen o víkendech a od 17. do 21. listopadu, a to od 08:00 do 18:00.

Z Růžové hory se turisté mohou na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. V nejvyšších partiích Krkonoš včetně Sněžky leží sníh. Například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo dnes ráno zataženo, mlha, minus dva stupně Celsia a 27 centimetrů sněhu, z toho nového okolo 20 centimetrů, uvedla na webu Horská služba ČR.

Meteorologové na dnešek pro Královéhradecký kraj předpovídají jasno až polojasno, dopoledne místy nízkou oblačnost nebo mlhy. Teploty se budou pohybovat nad nulou. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na sedm až deset stupňů Celsia, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze kolem šesti stupňů. Na horách mohou teploty dosáhnout v maximech dvou až pěti stupňů.

Lanovka má dva úseky, dolní vede z Pece na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku s celkovou délkou dráhy kolem 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení je nejextrémnější kabinovou lanovkou v zemi. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.