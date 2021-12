Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku opět zastavil silný vítr

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Ani dnes ráno se kvůli silnému větru nerozjel horní úsek kabinové lanové dráhy na Sněžku. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Lanovka má dva úseky, z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku. Dolní úsek byl v provozu, informovali dnes vlekaři na webu. Situace během dne se může změnit. Lanovka je v provozu v závislosti na počasí denně od 08:00 do 18:00. Cestující musí dodržovat kvůli epidemii covidu-19 přísná hygienická pravidla, která pracovníci lanovky kontrolují na pokladně.

Po pravidelné údržbové podzimní odstávce se v sobotu ráno 4. prosince do denního provozu zimní sezony rozjel jen dolní úsek kabinové lanovky na Sněžku, a to z Pece na Růžovou horu. Od začátku listopadu do 4. prosince byla lanová dráha v provozu jen o víkendech a státním svátku.

Podle polské horské služby bylo dnes ráno na Sněžce okolo minus šesti stupňů Celsia a rychlost větru přes 75 km/h.

Sněžka je charakteristická svým jehlanovitým tvarem a z hlediska počasí jde o extrém a nemusí být vždy reprezentativním místem toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské.

V Krkonoších by dnes mělo být většinou zataženo až oblačno, sněžit jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia, odpoledne se má začít ochlazovat, uvedli meteorologové.

V Krkonoších platí od středy 1. prosince první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí. Při prvním lavinovém stupni z pětibodové stupnice jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné, nebezpečná místa se vyskytují pouze ojediněle. První lavinový stupeň platí také na polské straně hor.

Na hřebenech je okolo půl metru sněhu, více je ho na závětrných svazích a ve žlabech. "Na závětrných svazích a žlabech se mohou vyskytnout malé laviny z navátého sněhu, které se zastaví ještě na svahu. Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích," uvedl Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin.