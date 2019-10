Horký rozhodl o výhře Komety v Karlových Varech 4:3

Karlovy Vary - Hokejisté Komety Brno vyhráli v dohrávce 6. kola extraligy na ledě Karlových Varů 4:3, bodovali popáté za sebou a díky čtvrté výhře v sezoně se posunuli na šesté místo tabulky. Hosté otočili v závěrečném dějství nepříznivý stav 0:2, pak sice ještě vyrovnal na 3:3 Ondřej Beránek, ale v 57. minutě rozhodl Luboš Horký. Energie po úvodních třech výhrách potřetí za sebou nebodovala.

V úvodním dějství byli aktivnější domácí a přestříleli soupeře v poměru 16:6. Už ve druhé minutě po zaváhání brněnské obrany minul branku zcela osamocený Mikúš. O chvíli později při Plekancově vyloučení se několikrát po sobě vyznamenal Vejmelka, jenž kryl příležitosti karlovarské první formace.

Nejblíže ke vstřelení úvodní branky byl zejména Gríger, ale brněnský gólman zasáhl betonem. Kometa dokázala domácí zatlačit pouze při přesilových hrách a ve 20. minutě mohla jít dokonce do vedení, ale Plekancovu šanci před odkrytou brankou na poslední chvíli zmařil útočník Vondráček.

Na začátku druhého dějství zahrozil nejdříve Flek a na druhé straně Orsava nedokázal v bezprostřední blízkosti dostat puk za Novotného. Poté co Energie přečkala oslabení, ukončil ve 32. minutě Vejmelkovu dva zápasy trvající neprůstřelnost ranou zpoza pravého kruhu Koblasa.

Potom nevyužil velkou šanci hostů Orsava a skóre se změnilo opět na domácí straně. Po Barankově chybě ve obranném pásmu se ve 39. minutě trefil za Vejmelkova záda pohotovou střelou Raška a zvýšil na dvoubrankový rozdíl.

V závěrečné třetině předvedla Kometa dokonalý obrat vývoje zápasu. Ve 45. minutě po Pyrochtově nahození skóroval Lev a v polovině posledního dějství vyrovnal Plekanec, jenž šikovně tečoval Pláškovo nahození. Obrat dokonal za 52 sekund Holík po Zaťovičově přihrávce zpoza branky.

V 54. minutě se postaral o vyrovnání Beránek, který se dostal mezi kruhy k puku a překonal Vejmelku. Nakonec ale zůstali domácí bez bodu. V 57. minutě projel šikovně středem do rozestoupené obrany Horký a rozhodl. Hosté už těsný náskok ubránili i při Holíkově vyloučení a power play Energie.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "V posledních zápasech se nám moc nedařily vstupy do utkání a na to jsme se snažili připravit. Myslím, že se nám to povedlo. Byli jsme aktivnější, donutili jsme soupeře k chybám a k faulům. Ve druhé třetině se nám podařilo i překonat obranu v čele s gólmanem, která dva zápasy předtím nedostala góly, což bylo velmi pozitivní. Mrzí mě jen to, že se soupeř ve třetí třetině díky dvěma šťastným brankám dostal do hry. I když jsme se potom dokázali ještě do zápasu vrátit gólem na 3:3, tak jsme zápas nedokázali dotáhnout minimálně k zisku bodu. Zkoušeli jsme i power play, měli jsme tam i šance, ale nebyli jsme úspěšní. Dnes jsme byli méně šťastným týmem, i když body nebyly daleko, tak je bohužel nebereme."

Petr Fiala (Brno): "My jsme určitě nechtěli hrát tak, jak jsme hráli první dvě třetiny. Neměli jsme pohyb a domácí byli prostě lepší a hráli i nebezpečně přesilové hry, při kterých si vytvořili šance. Díky Karlovi Vejmelkovi to bylo po první třetině 0:0. Ve druhé třetině nebyl náš výkon o moc lepší. Asi nás trochu nakopl gól na 1:2 a hlavně domácí znejistili a my jsme toho využili k rychlému obratu. Z mého pohledu to už vypadalo, že si mužstva body rozdělí, ale my jsme opravdu pěknou akcí rozhodli v náš prospěch. Domácí asi už i pod tlakem v závěru nesehráli přesilovou výhodu i s odvolaným gólmanem tak, aby ještě srovnali skóre. Výsledek je pro domácí hodně krutý a pro nás po tom, co jsme hráli, je fantastický."