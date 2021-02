Horkovod z Temelína do Č. Budějovic asi dostaví jiná firma

Temelín (Českobudějovicko) - Firma Tenza, která staví horkovod z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic, vyhlásila úpadek. ČTK to zjistila z insolvenčního rejstříku. ČEZ proto plánuje, že na dokončení projektu za více než 1,4 miliardy korun vypíše nové výběrové řízení. Potrubí horkovodu, který bude teplem zásobovat část Českých Budějovic, má být dlouhé 26 kilometrů. Tenza zatím společnosti ČEZ předala 15 kilometrů. ČTK to potvrdil mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

Horkovod měl začít dodávat teplo do Českých Budějovic na přelomu loňského a letošního roku. Od konce loňského roku ale práce na projektu stojí. "Naše společnost zcela jednoznačně plní všechny závazky spojené s platebními milníky podle smlouvy řádně a včas. Společnosti Tenza jsme zaplatili v souladu se smlouvou za všechny řádně dokončené, předané a doložené práce," řekl Sviták.

Dodal, že Tenza v minulosti výpadky prací odůvodňovala například pandemií koronaviru. Kvůli tomu výstavbu horkovodu na konci loňského roku zastavila. "S ohledem na veřejnou zakázku připravujeme vypsání nového zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento krok nevylučuje další varianty řešení, které ale musí být v souladu s legislativou a péčí řádného hospodáře. K vypsání zadávacího řízení by mělo dojít ještě jaře. Naší snahou je projekt dokončit co nejdříve a v souladu s legislativou," uvedl Sviták.

Temelínské teplo by mělo pokrýt 30 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů. Teplárně umožní asi o třetinu snížit spotřebu hnědého uhlí, klesnou i emise oxidu uhličitého.

Problémy s úpadkem Tenzy musí řešit také Teplárny Brno, pro které měla Tenza vyměnit parovody za horkovody v Brně Poříčí. Ani zde Tenza projekt nedokončí a Teplárny budou řešit výběr nového zhotovitele. Upozornila na to Česká televize.