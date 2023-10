Horkovod z Temelína do Budějovic dodá ročně 750 TJ tepla, stál 1,69 mld. Kč

České Budějovice - Teplárna České Budějovice dnes zahájila zkušební provoz 26 kilometrů dlouhého horkovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Temelínský přivaděč pokryje 30 procent potřeby tepla v Budějovicích. Půjde o 750 terajoulů ročně, horkovod by měl dodávat teplo nejméně 20 let. Město má tak 30 procent tepla za stabilní ceny, které neovlivní vývoj na trhu. Novinářům to dnes řekli zástupci teplárny, města a firmy ČEZ. Horkovod stavěl ČEZ, investice byla 1,69 miliardy Kč.

"Jde nejen o největší teplárenský, ale také o jeden z největších ekologických projektů posledních desetiletí. Pokud bychom chtěli toto teplo vyrobit z uhlí, museli bychom vypustit přes 80.000 tun oxidu uhličitého ročně. Dekarbonizační strategii bereme jako prioritu a toto je jeden z důkazů," řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Horkovod by měl pokrýt spotřebu tepla přibližně třetiny zákazníků teplárny, zbytek zajistí podnik z vlastních zdrojů.