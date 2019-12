Horka a požáry v Austrálii ničí koaly, jedné pomohli cyklisté

Sydney - Hrozivá horka a velké požáry na jihu Austrálie už v postiženém regionu přinesly smrt tisícům koalů medvídkovitých. Jeden z těchto vačnatců, zjevně strádající nedostatkem vody, našel pomoc u cyklistů, které zastavil, informovala televize ABC.

Podle členky cyklistické výpravy Anny Heuslerové skupina na koalu narazila při výletu u Adelaide, metropole státu Jižní Austrálie. Seděl uprostřed silnice. "Vyrazil přímo ke mně, jakmile jsem sestoupila, a vylezl mi na kolo, když jsem mu dávala napít z lahve," líčila nečekané setkání žena. Bylo to podle ní to nejkrásnější, co kdy na kole zažila.

Teplota v oblasti Adelaide v té době vystoupala na 42 stupňů Celsia, poznamenala ABC. Australská ministryně pro životní prostředí Sussan Leyová uvedla, že ve státě Nový Jižní Wales požáry už připravily o život kolem 30 procent tamní populace koalů medvídkovitých. Ochránci zvířat žijících ve volné přírodě hlásí, že mají plné ruce práce s koaly a dalšími zvířaty zraněnými při požárech.