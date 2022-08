Hoří v armádním prostoru Hradiště, hasiči mají kvůli bezpečnosti omezený vstup

Karlovy Vary - Ve vojenském prostoru Hradiště na rozmezí Karlovarského a Ústeckého kraje hasiči likvidují požár trávy. Hoří v místě dopadu cvičných střel. Oheň už zasáhl asi tři hektary pozemků, hasiči požádali o vrtulník s takzvaným bambivakem, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Vstup do prostoru požáru mají hasiči omezený, nebylo by to bezpečné, dodal. Vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu.

"Do prostoru požáru nemohou hasiči vstoupit z důvodu možné nevybuchlé munice. Na místo je tak vyžádán na hašení vrtulník, další zásah je možný pouze ze zpevněných cest podél místa požáru," uvedl Kasal.

Vzhledem k tomu, že jde o vojenský prostor bez obytných budov nebo infrastruktury, hasiči budou podle Kasala hlavně hlídat, aby se požár dále nešířil. Přesto byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího to znamená hlavně vyšší stupeň velení a koordinace zasahujících jednotek.

"Na místo jsou povolány jednotky z Karlovarského a Ústeckého kraje, v tuto chvíli deset jednotek," dodal Kasal. Z toho vyplývá, že je na místě několik desítek hasičů.