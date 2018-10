Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 10. kole extraligy s Olomoucí 1:2 a potřetí za sebou nebodovali. Premiéra kouče Miloslava Hořavy na domácí střídačce tak dopadla nezdarem. O výhře Hanáků rozhodl gól zkušeného útočníka Zbyňka Irgla ze 33. minuty.

Pod vedením nového trenérského tria, které tvoří spolu s Hořavou Radim Rulík a Pavel Patera, mohli Mladoboleslavští jen sotva začít hůře. Už po 59 sekundách poslal hosty do vedení Burian. V přesilovce po vyloučení Klepiše na začátku sedmé minuty mohl zvýšit Irgl, jenže Kantor byl proti.

Před polovinou první části měl vyrovnání na holi Látal, ale nedal. Holec chvilku poté ztroskotal na Kantorovi. V 18. minutě už se domácí radovali, když bek Hanzlík dobrým napadáním na útočné modré čáře vybojoval kotouč pro Pabišku a ten dokázal prostřelil Konráda.

Na začátku druhé třetiny sebral Vyrůbalík jistý gól Klepišovi, jehož před odkrytou brankou hledal Žejdl. Zanedlouho musel na trestnou lavici Skladaný a domácí byli dvakrát blízko vedoucí trefě: Klepišovu bombu stihl vytěsnit ramenem na poslední chvíli Konrád, Orsava měl ze strany spoustu času zamířit, jenže vypálil jen do lapačky olomouckého gólmana.

Středočeši pak promrhali i další početní výhodu a muselo je to mrzet o to více, že hosté naopak Šťastného napadení potrestali. Přesně po 33 odehraných minutách si dlouho nikým nerušený Irgl vyjel v klidu do palebné pozice a z kruhu pro vhazování trefil přesně horní roh. Zkušený forvard tak dal už osmý gól v sezoně.

Třetí dějství se neslo ve znamení velké snahy Bruslařského klubu o vyrovnání. Šťastného zakončení zblízka ale vykryl Konrád. Odhodlání domácích mohlo utrpět zásadní trhlinu v 51. minutě, tečující Knotek však dobře postaveného Kantora nepřekonal. Během závěrečných 100 sekund to Mladá Boleslav zkusila bez gólmana, Hanáci se ale s přehledem ubránili.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Je těžké říkat po jednom zápase, kde je hlavní problém. Když prohrajete 1:2, jde o vyrovnaný zápas. Olomouc byla ale lepší a zaslouženě vyhrála. I to k hokeji patří. Ale byli bychom rádi, kdyby nasazení, tempo a agresivita byly i nadále takové, jak tomu bylo ve třetí třetině, i když jsme nedali gól. Myslím, že právě na tom bychom mohli stavět."

Jan Tomajko (Olomouc): "My jsme do utkání výborně vstoupili, když jsme hned v první minutě dali gól. Potom jsme tak trošku přestali hrát s pukem a čekali, co s námi domácí provedou. Málo jsme chtěli puk, nebylo to optimální a Boleslav vyrovnala na 1:1, když jsme nevytáhli puk z obranného pásma a ztratili ho na obranné modré čáře. Ve druhé třetině jsme tam měli nějaká oslabení a domácí nás přestříleli. Nakonec rozhodla naše branka v přesilové hře, když to Zbyněk Irgl výborně trefil. Boleslav ve třetí třetině tlačila, ale musím kluky pochválit, že jsme ji odehráli výborně do obrany. Posledních pět minut bylo od nás opravdu vynikajících."

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. L. Pabiška (Jan Hanzlík) - 1. Burian (J. Galvas, Irgl), 33. Irgl (Burian, Nahodil). Rozhodčí: T. Horák, Hejduk - J. Frodl, Lučan. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 2611.

Mladá Boleslav: Kantor - J. Říha, Voráček, Pláněk, Kotvan, Kurka, Jan Hanzlík, Bernad - Klepiš, Žejdl, Orsava - Vondrka, T. Knotek, Pacovský - D. Šťastný, P. Musil, M. Látal - M. Procházka, Skalický, L. Pabiška. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Dujsík - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Burian, Strapáč, Irgl - Laš, Nahodil, Skladaný - Jergl, Holec. Trenéři: Tomajko a Moták.