Horák se vrací po 11 letech do extraligy, posílil Spartu

Praha - Hokejový útočník Roman Horák posílil Spartu. Osmadvacetiletý reprezentační útočník, který hrál poslední dva roky za Växjö ve Švédsku, se vrací do extraligy po 11 letech. V roce 2009 účastník dvou mistrovství světa i olympijských her v Pchjongčchangu z roku 2018 odešel z Českých Budějovic do Severní Ameriky, kde odehrál i 84 zápasů v NHL za Calgary a Edmonton. Se Spartou podepsal Horák roční smlouvu.

"Roman Horák byl naším hlavním cílem tohoto přestupního období. Měl by zastávat roli centra v elitním útoku a být jedním z našich rozdílových hráčů," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Horák si v uplynulé sezoně připsal ve švédské lize v 52 zápasech 30 bodů za 11 branek a 19 asistencí. V české reprezentaci v ročníku, který předčasně ukončila pandemie koronaviru, nastoupil v šesti duelech a zaznamenal gól a přihrávku.

"V posledních letech sbíral Roman pravidelně pozvánky do reprezentace, má za sebou úspěšné angažmá v nejlepších ligách světa. Jsme moc rádi, že ho máme v týmu a může jít ve stopách svého otce," doplnil Hlinka.

Horákův otec Roman hrál za Spartu v letech 1995 až 1999, přičemž v sezoně 1997/98 mezitím působil v Norimberku. V sezoně 1996/97 vyhrál produktivitu extraligy a jeho tehdejších 73 bodů v základní části je sparťanským klubovým rekordem.

"Samozřejmě o tátových letech a úspěších ve Spartě vím. Je pro mě čest jít v jeho stopách. Kdybych se jen vzdáleně přiblížil jeho rekordu, budu šťastný," prohlásil Horák. "Ve Spartě je velice kvalitní tým, skvělí trenéři, hráčské legendy v klubovém managementu. Nebylo nutné se dlouho rozmýšlet. Chci Spartě pomoci dosáhnout nejvyšších cílů, moc se těším i na účast v hokejové Lize mistrů," doplnil Horák.

V extralize má na kontě dosud jen 18 zápasů a jednu branku v dresu mateřských Českých Budějovic. Od sezony 2009/10 působil dva roky v juniorské WHL v celku Chilliwack Bruins. Zamířil tam hned poté, co si jej vybrali v pátém kole draftu NHL na 127. pozici New York Rangers. Ti jej v červu 2011 vyměnili do Calgary.

Za tři sezony stihl Horák v NHL za Flames a za Edmonton 84 startů a 19 bodů za šest branek a 13 asistencí. Na farmách v AHL nastupoval za Abbotsford a Oklahoma City. V roce 2014 se vrátil do Evropy a čtyři sezony strávil v dresu Podolsku. V KHL zaznamenal ve 228 duelech včetně play off 116 bodů za (59+57). Potom zamířil do Växjö, kde nasbíral ve 109 zápasech 68 bodů (27+41).