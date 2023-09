Horák: První gól nám pomohl, do té doby to od nás nebylo nic moc

Praha -V minulé sezoně dali hokejisté Sparty ve čtyřech zápasech celkem čtyři góly, des to Pražané stihli za šedesát minut a i proti nepříjemnému sokovi potvrdili, že je začátek nového ročníku extraligy zastihl dobře připravené. O dva z nich - včetně toho vítězného před polovinou utkání - se postaral útočník Roman Horák. V rozhovoru s novináři však přiznal, že ve hře dosud neporaženého lídra tabulky jsou stále mezery a prostor ke zlepšení.

Horák otevřel skóre v čase 27:27. "Start nebyl od nás nic moc a musíme poděkovat Kubovi (Kovářovi), který nás držel celý zápas. Samozřejmě jsme věděli, že Olomouc je nepříjemný soupeř. Chtěli jsme zůstat trpěliví, ale na tom začátku jsme jim nabídli docela dost šancí. Zaplaťpánbůh, že nám to tam potom spadlo a trošku se to uvolnilo. Měli jsme pak už dobrý pohyb a zlepšili se v soubojích, takže nakonec jsme vyhráli," zhodnotil utkání dvaatřicetiletý centr.

Velký podíl na jeho prvním zásahu měl Josh Kestner, jenž mu nabil ideálně na kruh. "Josh to tam parádně zatáhnul po straně, dal mi krásnou zadovku a já do toho jenom bouchnul. Naštěstí to tam padlo. Křiknul jsem si, ale myslím, že mě předtím i trošku viděl, takže klobouk dolů před ním, jak to udělal. Je to výborný hráč a je radost s ním hrát," ocenil Horák.

Sparťané se trápili v přesilovkách, i proto byl stav dlouho na vážkách. "Bohužel jsme proměnili jen tu pět na tři, na tom budeme muset zapracovat. Bude podle mého názoru potřeba to zjednodušit a moc nad tím nepřemýšlet, protože mi kolikrát přijde, že se snažíme udělat nějakou těžkou nahrávku, blbost, ale to vám pak vychází, když přesilovky fungují. Podíváme se na to a budeme na tom určitě pracovat," ujistil Horák.

Druhý gól vstřelil v 55. minutě po skvělé přihrávce Pavla Kousala ve dvojnásobné početní výhodě a završil tak výsledek na konečných 4:0. "Není to zase až tak jednoduché to v pozici trefit, ale byla tam samozřejmě krásná nahrávka od Kousyho. Pěkně si počkal a já se to pak jen snažil prostrčit mezi nohy," popsal Horák, jehož zásahu předcházel oddechový čas. "Řešili jsme tam ještě jiné souhry, co máme nacvičené z tréninku, nakonec jsme přišli s tímhle. Chtěli jsme každopádně alespoň jednu přesilovku proměnit, protože jsme jich dnes měli opravdu hodně," přiblížil Horák.

Vítězná série Pražanů pokračuje. I zvládnutým duelem proti Hanákům ukázali sílu. O další výhru budou usilovat v neděli doma proti Brnu. "Tým má určitě charakter. Je tady spousta zkušených hráčů a všichni dobře víme, že body prostě potřebujeme. Můžou se hodit později. Nepředpokládám, že budeme vyhrávat všech 52 kol. Může přijít nějaká krize. A když nám to teď funguje, tak musíme šlapat na plyn a využít toho. Krize obvykle přijde alespoň jednou za sezonu na každý tým," uzavřel Horák.