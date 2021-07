Horáčková střílela prvně vedle jedničky, před covidem se maximálně chrání

Londýn - Lukostřelkyně Marie Horáčková při své olympijské premiéře, kterou navázala na svoji zesnulou matku Barboru, poprvé v kariéře střílela vedle světové jedničky. Indka Dípika Kumariová ji trošku rušila svým agresivním stylem, ale Češka byla s kvalifikačním nástřelem 636 bodů spokojená. Koronavirové nákazy, která postihla v dějišti her už čtyři české sportovce, se nebojí, protože se maximálně chrání.

Třiadvacetiletá Horáčková vstoupila po veslařích jako jedna z prvních českých sportovců do her v Tokiu. V horkém dopoledni vyslala na terč 72 šípů, trefila osmnáct desítek. "V tréninku jsme vše dovyšperkovali, ještě ráno bylo vše v pohodě, ale pak tady přišla velká vlna emocí a asi maličko tlaku," popsala pocity krátce před olympijskou premiérou.

Musela se vyrovnávat s olympijským šumem. V hledišti sice chybějí fanoušci, na kvalifikaci navíc ani normálně moc nechodí, ale lidí okolo lukostřelkyň bylo víc. "Než na co jsem zvyklá, ani na mistrovství světa nejsou. Fotograf normálně neleží metr od vás. Ale jo, je to zkušenost a jsem za ten výsledek ráda, i když jsem trochu bojovala sama se sebou," prohlásila Horáčková.

Na matku, která zemřela před třemi lety, při závodech nemyslí, aby se dokázala soustředit. Z vyprávění si pamatuje, že měla v Pekingu v roce 2008 podobné podmínky. "Úplně stejné vedro jako tady, to si pamatuju. A že říkala, že vylezli ven a byli hned zpocení. Moc si toho ale nepamatuju, protože jsem byla fakt malá. Ale určitě si to užila," řekla.

Střílela na terč číslo 46 a před sebou na 47 měla světovou jedničku Kumariovou. "Mám Dípiku hrozně ráda, je mi sympatická a střílí fakt dobře, ale nikde jsem neměla možnost vedle ní střílet, až teď," řekla Horáčková.

Těšila se, že bude super mít vedle sebe někoho, kdo střílí špičkově. "Ale nebylo to vlastně moc příjemné. Ona je docela agresivní střelec, šije sebou a hodně sundávala - natáhla tětivu a nevystřelila. Trošku jsem to vnímala, ale zásadně mě to neovlivnilo."

Horáčková přiletěla do Tokia v charterovém letu, z kterého je aktuálně šest pozitivně testovaných členů české výpravy, z toho čtyři sportovci. Lukostřelkyně ale nebyla mezi blízkými kontakty, proto mohla zůstat na pokoji v olympijské vesnici a může trénovat.

A věří, že ona i její otec a trenér Zdeněk se covidu-19 vyhnou. "Cítíme se dobře a nepočítali jsme, ani nepočítáme, že bychom měli mít jiný výsledek než negativní. Celou dobu jsme se izolovali, nepotkávali s ostatními sportovci a jsme očkovaní. Co můžu, tak jsem na pokoji. Dělám maximum, abych mohla dál závodit," řekla Horáčková, která se na OH kvalifikovala před měsícem.

O inkriminovaném speciálu, v kterém bylo 14 sportovců, se nechtěla bavit. K atmosféře v české výpravě ve vesnici uvedla: "Moc do kontaktu se sportovci nepřijdu, takže na to asi neumím odpovědět, ale přišlo mi, že nálada byla od našeho příjezdu pořád stejná."