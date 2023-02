Hoogerheide hostí od pátku MS cyklokrosařů, Češi cílí na umístění v desítce

Hoogerheide (Nizozemsko) - Závodem štafet začne v pátek v nizozemském Hoogerheide mistrovství světa v cyklokrosu, na kterém se představí i 21 českých reprezentantů. Trenér Petr Klouček věří v umístění mezi první desítkou. Na medaili dosáhli Češi naposledy v roce 2018, kdy se jelo rovněž v Nizozemsku a Tomáš Kopecký získal mezi juniory stříbro.

Nizozemsko uspořádá šampionát již podeváté, v Hoogerheide se jelo v letech 2009 a 2014. Před devíti lety si zde Zdeněk Štybar vyjel po úchvatném souboji s belgickou hvězdou Svenem Nysem třetí titul. Tentokrát jsou ambice české výpravy skromnější.

"Do Hoogerheide odjíždíme s tím, že bychom rádi dosáhli alespoň na tři umístění do desátého místa. Kdybych tvrdil, že si letos jedeme pro medaile, asi by to bylo trochu troufalé. Ale máme tam v několika kategoriích závodníky, kteří mohou pomýšlet na umístění v top 10, možná i na hraně první pětky," uvedl Klouček v nahrávce pro média.

"Nejvíce budeme spoléhat na Kristýnu Zemanovou, Elišku Hanákovou a Václava Ježka. V elitní kategorii pak na Michaela Boroše, u něhož věříme v umístění do 15. místa," doplnil reprezentační kouč.

Největší šance má podle něj devatenáctiletá Zemanová. Úřadující domácí šampionka na posledním závodě Světového poháru ve Francii skončila v elitní kategorii třináctá, ale v hodnocení žen do 23 let by obsadila třetí příčku. "Když se jí závod povede, mohla by se dostat do první pětky. Výsledek z Francie nemůžeme přeceňovat, protože tam nebyly všechny její největší soupeřky. Ale formu má určitě dobrou," podotkl Klouček.

"Chtěla bych se vejít do první pětky, ale je to strašně těžké. Těch silných holek je tam hrozně moc. Zároveň je to hodně otevřené. Když to bude super den, může to být třeba i bedna, ale také z toho může být desáté místo a ještě za něj budu ráda. Uvidíme, jak to dopadne," konstatovala Zemanová.

Velkou českou nadějí je i junior Václav Ježek. "Teď cítil trochu únavu po soustředění ve Španělsku, ale do mistrovství světa bude v pohodě. Na první desítku určitě má. Atakovat by ji mohly i juniorky Dlasková s Hanákovou, stejně tak Kopecky v závodě žen do 23 let. Na solidní umístění blízko k první desítce mají i třiadvacítkáři Fiala s Kopeckým," věří Klouček.

Závod elitní ženské kategorie se v sobotu pojede bez českého zastoupení. Muži celý program v neděli v 15 hodin uzavřou, přičemž na startu budou vedle Boroše ještě Jakub Říman a Šimon Vaníček. Nejvíce se však čeká od zkušeného Boroše, který je dlouhodobě domácí jedničkou a má na kontě už šest českých titulů.

"Rád bych dojel do desítky. Forma je dobrá, a když se všechno sejde, mohlo by to na první desítku klapnout. Nereálné to určitě není, protože už jsem v top 10 několikrát v sezoně byl. Příprava probíhá podle plánu, tak doufám, že forma vydrží," přál si Boroš.

Trať v Hoogerheide patří mezi jeho oblíbené. "Líbí se mi, je hodně poctivá na výkon. Závodím tam každý rok už prakticky od juniorů. Vždycky tam vyhraje ten nejlepší, není to o taktizování, takové tratě mám nejraději. Uvidíme, jaké bude počasí, ale jestli zaprší, bude to hodně těžké," odtušil Boroš.

Chybět budou oba obhájci zlata v elitních kategoriích z amerického Fayetteville. Brit Tom Pidcock dal přednost přípravě na silniční sezonu, Nizozemku Marianne Vosovou trápí problémy se zúženou pánevní tepnou i slabší výkonnost. Mezi ženami nebude startovat ani další z hvězd Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie.

Již o pátý titul pojede Nizozemec Mathieu van der Poel, který slavil v letech 2015 a 2019 až 2021. Na startu bude i jeho velký belgický rival Wout van Aert, jenž dosáhl rovněž na zlatý hattrick, a to právě v letech 2016 až 2018 mezi prvním a druhým triumfem Van der Poela.

Šampionát začne v pátek štafetou, která se loni jela jako testovací závod. Češi skončili šestí, vyhrála sestava Itálie. Klouček počítá s nasazením těch nejlepších jezdců. "Pokud se nic nestane, měli by jet Hanáková, Ježek, Hladíková, Fiala, Zemanová a Boroš," nastínil trenér.

Program MS v cyklokrosu v Hoogerheide:

Pátek 3. února:

12:30 týmové štafety (Boroš, Fiala, Hanáková, Hladíková, Ježek, Zemanová).

Sobota 4. února:

11:00 juniorky (Dlasková, Douděrová, Hanáková, Nováková),

13:00 muži do 23 let (Černý, Fiala, Jindřich, Kopecký, Stránský),

15:00 ženy elite.

Neděle 5. února:

11:00 junioři (Hojka, Ježek, Kuba, Samec, Šumpík),

13:00 ženy do 23 let (Hladíková, Jeřábková, Kopecky, Zemanová),

15:00 muži elite (Boroš, Říman, Vaníček).