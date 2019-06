Hongkongští aktivisté chystají na středu další rozsáhlé protesty

Hongkong - Hongkong ve středu čekají další demonstrace a stávky na protest proti spornému návrhu zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes navzdory dosavadním protestním akcím prohlásila, že návrh zákona půjde ve středu do druhého čtení v parlamentu, jak bylo plánováno.

Při nedělních demonstracích vyrazilo podle organizátorů do ulic přes milion lidí, což by znamenalo, že to byla největší protestní akce od roku 1997, kdy se někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu. Policejní odhady jsou nižší, udávají okolo 240.000 lidí.

Další protesty by měly začít již dnes večer místního času. Aktivisté v internetové petici vyzvali, aby dnes ve 22:00 místního času (16:00 SELČ) přišlo k budově Legislativní rady (parlamentu) nejméně 50.000 lidí a setrvali tam až do středy.

Kromě demonstrací oznámilo podle agentury Reuters již téměř 2000 převážně menších podniků, včetně restaurací, obchodů s potravinami, knihkupectví či kaváren, že se do stávky zapojí. Přidat se chtějí také malé hotely, právní firmy, pracovníci v sociálních službách a téměř 4000 učitelů, uvedla agentura Reuters.

Někteří řidiči autobusů jsou na protest proti návrhu zákona o vydávání připraveni ve středu jezdit po městě rychlostí pouhých 20 až 25 kilometrů v hodině s cílem ochromit dopravu. Na 10.000 lidí slíbilo, že se ve středu dopoledne zúčastní pikniku vedle sídla vlády, který svolali aktivisté na facebooku.

Výzvy ke stávce se šíří pod heslem #612strike, které odkazuje k datu chystaného druhého čtení návrhu kontroverzního zákona v hongkongském parlamentu. Předpokládá se, že návrh zákona Legislativní rada schválí, protože parlament je ovládán přívrženci Pekingu.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes zdůraznilo, že otázky Hongkongu jsou čistě vnitřní záležitostí Číny, a Peking požaduje, aby se Spojené státy přestaly do dění v Hongkongu vměšovat. USA v pondělí uvedly, že jsou navrhovanými změnami hongkongských zákonů o vydávání osob vážně znepokojeny.

Hongkong zaručuje zákonem svým obyvatelům nezávislou justici a rozsáhlé osobní svobody včetně svobody projevu. Sporný návrh extradičního zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům, tvrdí demonstranti.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová naproti tomu zdůrazňuje, že zákony o vydávání jsou nezbytné, pokud se Hongkong nemá stát rájem zločinců na útěku. Lamová, jejíž rezignaci demonstranti rovněž požadují, dnes potvrdila, že parlament bude ve středu podle plánu pokračovat v projednávání návrhu zákona. Hlasovat by o něm Legislativní rada měla ještě tento měsíc.

Před dalšími protestními akcemi správkyně Hongkongu dnes důrazně varovala. "Apeluji na školy, rodiče, instituce, korporace a svazy, aby důkladně zvážili, jestli podporují tyto radikální akce," řekla Lamová na tiskové konferenci.