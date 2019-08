Hongkongské letiště pro dnešek zrušilo všechny lety

Hongkong - Kvůli poklidné demonstraci na letišti v Hongkongu zrušily tamní úřady všechny ještě neodbavené dnešní lety. S odkazem na letištní správu o tom informovala agentura Reuters. Protivládní demonstrace na letišti pokračují již čtvrtým dnem.

"Kromě odletů, které jsou již kompletně odbaveny a příletů, jež jsou už na cestě do Hongkongu, rušíme po zbytek dne všechny lety," uvedly úřady v prohlášení. Podle správy jsou ucpané všechny cesty vedoucí na letiště a parkoviště na místě jsou přeplněná. Veřejnosti se nedoporučuje na místo cestovat.

Hongkongské letiště je jedno z nejvytíženějších světových dopravních uzlů, za rok 2018 jím prošlo přes 74 milionů cestujících, uvedla agentura AFP. V příletové hale už od pátku sedí tisíce demonstrantů, kteří přijíždějícím turistům vysvětlují význam prodemokratických demonstrací, které ve městě probíhají už od června. Dav oblečený převážně v černé drží v rukou cedule a rozdává letáky.

Bývalá britská kolonie Hongkong se v posledních měsících potýká s největší politickou krizí za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a na odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové.