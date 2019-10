Hongkongská vláda stáhla návrh zákona, který vyvolal protesty

Hongkong/Peking - Hongkongská vláda oficiálně stáhla návrh zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Návrh vyvolal v Hongkongu několikaměsíční demonstrace, které postupně přerostly v požadavky obecnějších demokratických reforem v této bývalé britské kolonii, jež se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu. Podle tiskových agentur se nedá očekávat, že by stažení kontroverzního návrhu zákona protesty ukončilo.

Demonstrace proti návrhu extradičního zákona začaly v Hongkongu v červnu a v některé dny při nich vyšly do ulic statisíce lidí. Kritici zákona se obávali, že norma by narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová po prvních týdnech protestů schvalování kontroverzního návrhu zákona pozastavila, demonstranti ale pokračovali ve svých akcích a požadovali jeho úplné stažení. V září Lamová oznámila, že se rozhodla návrh zákona stáhnout, a dnes hongkongský ministr bezpečnosti John Lee uvedl, že návrh byl oficiálně stažen.

Vláda tak splnila jeden z pěti požadavků demonstrantů, mezi něž patří rovněž svobodné volby či nezávislé vyšetření údajné policejní brutality při zákrocích proti protestům a propuštění zadržovaných demonstrantů.

Protestní akce v Hongkongu v poslední době pravidelně přerůstají v násilnosti, při nichž policisté proti demonstrantům používají vodní děla, slzný plyn, pepřový sprej, obušky či gumové projektily; ve dvou případech byla ohlášena i ostrá střelba. Policie zásahy zdůvodňuje radikalizací protestujících, kteří na příslušníky bezpečnostních sil často házejí kameny a zápalné láhve.

FT: Čína chce jmenovat náhradníka za správkyni Hongkongu

Peking má v úmyslu najít náhradu za správkyni Hongkongu Carrie Lamovou. S odkazem na své zdroje to napsal britský list Financial Times (FT). Podle něj by to měl být dočasný zástupce, který v úřadu zůstane do konce předpokládaného mandátu Lamové, což je v roce 2022. Čínské ministerstvo zahraničí ale zprávu listu odmítlo jako nepravdivou. Hongkongem od června zmítají bouřlivé protesty, které se obracejí proti správě i proti Lamové osobně.

"Jde o politickou fámu s postranními úmysly," prohlásila na dnešní pravidelné tiskové konferenci v Pekingu mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing. Deník Financial Times předtím napsal, že pokud návrh schválí čínský prezident Si Ťin-pching, měl by být nástupce Lamové jmenován do března.

Mezi možné kandidáty na nového správce Hongkongu FT řadí hongkongského bankéře Normana Chana a rovněž politika Henryho Tanga, který na správce Hongkongu kandidoval už v roce 2012, než ho zastavil skandál kolem jeho nemovitosti.

Zdroje Financial Times se domnívají, že Čína chce náhradníka jmenovat, až se situace v Hongkongu zklidní.

Agentura Reuters v září napsala, že existuje záznam, na němž Lamová říká, že by dobrovolně odstoupila, kdyby mohla. Nepopulární správkyně později řekla, že nikdy čínskou vládu nežádala, aby jí dovolila odstoupit. Splnila by tak jeden z požadavků demonstrantů.

Lamová je v úřadu správkyně od července 2017 jako první žena v této funkci. Mandát je pětiletý a politik může funkci zastávat dvě období po sobě.