Hongkong přijal zákon, který umožní cenzurovat filmy

Hongkong - Hongkongský parlament dnes přijal zákon, který umožní cenzuru filmů, jež budou vyhodnoceny jako hrozba pro národní bezpečnost. Informovala o tom agentura Reuters, podle které krok utlumí kreativitu místního filmového průmyslu a přispěje k omezení svobod v bývalé britské kolonii. Hongkongská vláda uvedla, že zákon míří na obsah, který "schvaluje, podporuje, oslavuje, povzbuzuje a podněcuje činnosti, jež by mohly ohrozit národní bezpečnost“. Norma umožňuje, aby vládní tajemník John Lee, který zastává druhou nejvyšší pozici v Hongkongu, odebral filmovou licenci, pokud dospěje k závěru, že snímek je v rozporu s národními zájmy.

Za porušení zákona hrozí až tři roky ve vězení a pokuta ve výši milionu hongkongských dolarů (téměř tři miliony korun).

Kritici se obávají, že nový zákon poškodí hongkongský kinematografický průmysl, jehož produkce sahá od filmů o bojových uměních Bruce Leeho po umělecky laděné snímky celosvětově uznávaného režiséra Wong Kar-waie.

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila pod čínskou správu v roce 1997. V současné době je Hongkong spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Čína ovšem svými kroky, včetně zavedení bezpečnostního zákona a změn hongkongského volebního systému, svobody postupně omezuje.

Po mohutných prodemokratických protestech, které v této poloautonomní čínské oblasti propukly v roce 2019, Peking loni v Hongkongu prosadil kontroverzní bezpečnostní zákon. Začal platit loni v červnu a trestá cokoli, co Čína pokládá za podvratnou činnost, separatismus, terorismus a spolčování se zahraničními silami. Těm, koho soudy shledají vinnými, hrozí až doživotní vězení. Obavy, že bezpečnostní zákon zničí svobody obyvatel Hongkongu, vyjádřily mezinárodní organizace na ochranu lidských práv a vlády západních zemí. Hongkongské úřady opakovaně popírají, že by lidská práva a svobody omezovaly, a Peking odmítá, že by do života v Hongkongu zasahoval.