Hongkong odložil schvalování zákona o vydávání osob

Hongkong - Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes oznámila odklad schvalování zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Návrh zákon vyvolal masové protesty, neboť norma by umožnila vydávat podezřelé do zemí, s nimiž Hongkong nemá smlouvu o vydávání, tedy i do pevninské Číny.

Hongkong je bývalá britská kolonie, předaná Číně roku 1997 v rámci principu jedna země, dva systémy, což garantuje určitou autonomii v oblasti justice, legislativy a ekonomického systému. Kritici se obávají, že Peking by zákona využil k pronásledování svých oponentů a že norma by utužila čínskou kontrolu nad Hongkongem. Vedení Hongkongu tvrdí, že zákon zabrání tomu, aby se někdejší kolonie stala útočištěm zločinců.

Lamová po nočním jednání s kabinetem novinářům řekla, že k rozhodnutí dospěla kvůli nespokojenosti, kterou občané projevují, a že odklad je časově neomezený. Své vystoupení zahájila konstatováním, že Hongkong musí chránit zákon a pořádek a že se správa snažila sblížit názorové rozdíly.

Správkyně prohlásila, že legislativní proces kolem zákona bude zastaven a že o dalším postupu se rozhodne po všeobecné konzultaci.

Minulou neděli v Hongkongu protestoval až milion lidí a ve středu desetitisíce demonstrantů zablokovaly ulice v okolí vládních institucí, aby zabránily projednávání zákona. Policie zasáhla slzným plynem a gumovými projektily. Zraněno bylo přes 80 lidí včetně dvacítky policistů a za mřížemi skončilo 11 osob.

Další velký protest je svolán na tuto neděli a podle organizátorů, jež citovala stanice CNN, se bude konat bez ohledu na oznámený odklad. Lidé se prý obávají, že jde jenom o taktický manévr Číny. Demonstrace mají pokračovat, dokud návrh zákona nebude zrušen.