Honejsek: Sotva je něco horšího než sestup s mateřským klubem

Mladá Boleslav - Sestup hokejistů Zlína, jenž se zařadil mezi tradiční účastníky extraligy, zasáhl o to více hráče, kteří v klubu vyrostli. Jedním z nich je útočník Antonín Honejsek. Jak sám přiznal, Berani si pád do první ligy nezavinili nedělní porážkou v Mladé Boleslavi, která jejich poslední místo zpečetila, ale už mnohem dříve.

Třicetiletý Honejsek, jenž byl v roce 2014 u zisku mistrovského titulu, označil sestup za nejhorší moment kariéry. "Co může být horšího, než když hráč sestoupí se svým rodným klubem?" uvedl Honejsek v rozhovoru s novináři.

"Strávil jsem tady celý dorost, juniorku, hrál jsem tu v mužích... Je to strašný, taková malá sportovní tragédie. Snažili jsme se, zlepšili jsme se, ale nedokázali jsme to. Psychika byla strašně dole. Každý v týmu je z toho zdrcený," dodal.

Zlín bojoval a chvíli se zdálo, že se z takřka beznadějné situace ještě dokáže vyhrabat. Jenže nakonec se mu to nepovedlo. "Byla to fakt těžká sezona. V posledních sezonách jsme to několikrát dokázali otočit zpátky. V té současné jsme měli proher na začátku moc a nezvládli jsme to už dotáhnout," litoval Honejsek špatného startu.

"Neprohráli jsme si to v posledních dvaceti zápasech, ale na začátku sezony. Zatímco ty poslední roky jsme to nějakým způsobem vždycky doháněli, letos už to byl extrém. Z prvních 22 zápasů jsme vyhráli jediný za tři body, to je šílený. Ke konci jsme se sice zvedli, ale bohužel jsme to nedokázali dotáhnout v době, kdy jsme měli na Kladno jen tři body. Tam nám odskočili a my už se toho nedokázali chytit," připomněl Honejsek.

Z Mladé Boleslavi to byl pro Berany hodně smutný návrat. Hřát u srdce mohla hráče alespoň podpora zhruba třicítky fanoušků, kteří týmu i přes sestup poděkovali. "Podporují nás výborně celou dobu. Po zápase nám děkovali, zpívali. Bylo vidět, že si ten den v Boleslavi užívají. Viděl jsem, že měli dokonce nějaká speciální trička udělaná na tento zápas. I co jsme se bavili s ostatními kluky, tak po každém zápase v poslední době nás hnali dopředu. Klobouk dolů," ocenil Honejsek.

I kvůli divákům touží Zlínští dokončit soutěž se ctí. "Je to důležité. Dát tam všechno pro fanoušky za to, jak nás celou sezonu podporovali. Budeme se snažit bojovat, vyhrát nějaké zápasy a postupně přemýšlet, jak se dostat co nejrychleji zpátky," nastínil Honejsek s vírou, že Zlín najde na brzký návrat sílu. "Síla tady určitě je. Postup bude hlavní cíl. Pevně věřím týmu, že to může zvládnout."

Zda se o to bude pokoušet i on sám, prozatím nevěděl. "Ještě jsme se s vedením vůbec nebavili, takže těžko říct, s čím za námi přijdou po sezoně. Zatím máme takové informace, že se bude chtít co nejrychleji postoupit zpátky. Doufám, že to tak bude, že tým bude silný, pak se nebráním pokračování. Je to ještě předčasné, ale nás všechny odchovance to teď žere, takže chuť by měla být to dostat zpátky," řekl Honejsek.