Tokio - Největší předností baseballisty Martina Mužíka jsou podle jeho vizitky mocné odpaly a hráč z Hluboké nad Vltavou to naplňuje do puntíku, především v reprezentačním dresu. Na podzim homerunem "vystřelil" Česku historický postup World Baseball Classic a dnes v premiéře týmu na prestižní akci zajistil odpalem za plot v poslední směně výhru nad Čínou (8:5).

"Je skvělý pocit, že jsme vyhráli. Je obrovská radost, že jsme si vzali vítězství zpátky, i když to vypadalo (za stavu 4:5) zle. Máme radost. Víra v sama sebe a v ostatní hráče nás žene dopředu. Spoléháme se každý na druhého," řekl šestadvacetiletý první metař Mužík v tiskové zprávě.

Obdivovatel americké hvězdy Mika Trouta, který patří ve slavné milionářské MLB k nejlepším pálkařům a už má na kontě 350 homerunů, rozhodl dvoubodovým nechytatelným odpalem podzimní finále kvalifikace v Regensburgu. Češi díky Mužíkově ráně porazili Španělsko 3:1 a získali letenky na WBC. A další vítězný homerun přidal nyní v Tokiu. "Trochu mě to vzalo zpátky v čase," uznal Mužík, že tak trochu prožil déjà vu.

V Tokyo Domu mířili baseballisté za výhrou, ale po nepovedené sedmé směně prohrávali 4:5. V posledním inningu se na mety dostali Martin Červenka a Matěj Menšík, kterého poté nahradil jako běžec Jakub Grepl. V pořadí následoval Mužík, který předtím v zápase ani jednou neodpálil a nyní měl poslední šanci. "Říkal jsem si, že už je na čase, abych něco trefil," řekl Mužík.

Před jeho nástupem soupeř vystřídal nadhazovače. A český hráč, který trávil zimní měsíce v Austrálii, kde si vedle baseballu vydělával i jako zahradník, udržel koncentraci. A hned první nadhoz poslal za bariéru. Míč plachtil do levého pole a nebylo jisté, jestli neskončí mimo výseč. "Říkal jsem si: 'Nezatáčej, nezatáčej, ať to hlavně neskončí vedle'. Bylo to o pár metrů," oddechl si kouč Pavel Chadim.

Mužík uvedl, že neví, čím to je, že poslední dobou dává v národním týmu homeruny v důležitých zápasech. "Přijde to tak nějak samo," pokrčil s úsměvem rameny a doplnil: "Je to nějaká svalová paměť, kterou máš. Buď máš natrénováno, nebo natrénováno nemáš."

Na stadionu sledovalo zápas 2000 fanoušků a mezi nimi asi dvě stovky českých. "Přiletěli z Česka přes celý svět, aby nás podporovali. To je neuvěřitelné. Hodně to pro nás znamená. Dodali nám energii a dotlačili k vítězství," řekl baseballista pro oficiální web turnaje.