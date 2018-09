Praha - Skupina Home Credit vykázala v prvním pololetí zisk 40 milionů eur (asi miliardu Kč), když ve stejném období loni měla zisk 133 milionů eur (3,4 miliardy Kč). V samotném druhém čtvrtletí měla zisk 71 milionů (1,8 miliardy Kč). Firma, která je součástí skupiny PPF a poskytuje spotřebitelské úvěry ve střední a východní Evropě, Asii a USA, to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Bez zohlednění nových účetních standardů uplatňovaných od počátku roku by čistý zisk byl o 31 milionů eur vyšší. Podle nových předpisů skupina podstatně navýšila rezervy na pokrytí úvěrů po splatnosti, a to až do 131,7 procenta. Z tohoto kroku budeme profitovat v příštích obdobích, uvedla firma.

V prvním pololetí vydala skupina Home Credit nové půjčky spotřebitelům za deset miliard eur (257 miliard Kč), o čtyři procenta více než ve stejném období před rokem. Při vyjádření v národních měnách získali klienti v Rusku o téměř 24 procent více peněz než před rokem, v Kazachstánu o 64 procent a ve Vietnamu o 24 procent. V Číně naopak skupina podle svého vyjádření cíleně přibrzdila růst, meziročně o šest procent.

Na rychle rostoucích trzích, v Indii, Indonésii a na Filipínách, Home Credit pokračoval v rozšiřování svých zastoupení v obchodech se spotřebním zbožím a zvyšoval svůj tržní podíl. V Indii vystoupal počet obsloužených klientů na sedm milionů, na Filipínách na tři miliony a v Indonésii má přístup k půjčkám Home Creditu 90 procent veškerého městského obyvatelstva.

"Těší mne, že jsme se po krátkodobém výpadku zisku ve druhém čtvrtletí vrátili k velmi dobré ziskovosti. Vděčíme za to tomu, že jsme správně zareagovali na regulatorní změny v Číně a zlepšili tam kvalitu úvěrového portfolia. Radost mám z úspěšného, silného růstu našich mladých firem v Asii i ze stále širšího uplatnění digitálních technologií," uvedl výkonný předseda představenstva společnosti Jiří Šmejc.

V červnu 2018 se rozdělily role předsedy představenstva a generálního ředitele skupiny. Šmejc jako menšinový akcionář skupiny se posunul do pozice výkonného předsedy představenstva, zatímco pozici generálního ředitele skupiny obsadil Ondřej Frydrych, který předtím působil jako generální ředitel Home Creditu v Číně. Šmejc bude nadále řídit strategii skupiny a procesy spojené s jejím směřováním a rozvojem. Frydrych, který bude ve firemní hierarchii stát hned pod ním, se zaměří na rozšiřování aktivit skupiny na poli digitálních technologií a současně bude odpovídat za každodenní řízení chodu skupiny.

Home Credit, založený v roce 1997 v Česku, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, Společenství nezávislých států a Asii.

Majoritním vlastníkem (88,6 procenta) je PPF, jedna z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním majitelem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner. Minoritním akcionářem Home Creditu (11,4 procenta) je investiční holdingová společnost EMMA OMEGA vlastněná Šmejcem.