Home Credit si najal agenturu na lepší obraz Číny v ČR

Praha - Úvěrová firma Home Credit Petra Kellnera si podle informací serveru Aktuálně.cz najala PR agenturu C&B Reputation Management, která měla zlepšit obraz čínského komunistického režimu u české veřejnosti. Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí, uvedl server. Ředitel komunikace Home Creditu Milan Tománek odmítl tvrzení, že by firma stála za vytvářením tajných sítí na ovlivňování veřejného mínění. Ředitel agentury Tomáš Sazima uvedl, že cílem jejich práce nebylo manipulovat veřejné mínění.

"Home Credit je přesvědčen, že se jedná o cílenou, široce a dlouhodobě vedenou kampaň, ve které nechybí ani trestněprávní aspekt. Zveřejněné materiály jsou evidentně kradené a nelze vyloučit, že jsou i pozměněné. Proto Home Credit bude nadále postupovat a komunikovat v celé věci pouze právní cestou," napsal ČTK Tománek v reakci na informace serveru.

"Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus," řekl Aktuálně Sazima.

Bezpečnostní informační služba přitom považuje šíření vlivu Číny v Česku za jednu z největších bezpečnostních hrozeb. "Home Credit, patřící Petru Kellnerovi, proplatil téměř dva tisíce hodin práce PR agentuře, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích čínského režimu zastávají. A naopak útočila na kritiky nedemokratického státu," uvedlo Aktuálně.cz.

Skrytě tak podle serveru vznikla síť, kterou najatá PR agentura koordinovala, složená z politiků, ekonomů či nezávisle vystupujících expertů na Čínu. Řada z nich přitom nemusela vědět, jakou roli v plánu Home Creditu mají.

Z výkazů práce agentury C&B podle Aktuálně vyplývá, že Home Credit například tajně zorganizoval vznik a činnost institutu nazvaného Sinoskop - Institut pro současnou Čínu. Podle obchodního rejstříku ho oficiálně letos v červnu založil sinolog Vít Vojta, který působí také jako tlumočník českých politiků v Číně včetně prezidenta Miloše Zemana. Vojta tvrdí, že se se snaží prosazovat konstruktivní pohled na Čínu, na rozdíl od Sinopsisu. Projekt Sinopsis, který dění v Číně popisuje kriticky, je složený hlavně z expertů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Tománek uvedl, že za podporou projektu Sinoskop si Home Credit stojí. "Domníváme se totiž, že ukazuje objektivnější obraz Číny než konkurenční projekt Sinopsis, který se pasuje do role jediného morálního arbitra a vykladače vývoje v Číně," sdělil ČTK.

Server Aktuálně.cz uvedl, že pro Kellnerův byznys jsou dobré vztahy s Čínou klíčové. Společnost Home Credit získala v roce 2014 za podpory vrcholných českých politiků celostátní licenci, která jí umožňuje v miliardové velmoci poskytovat lidem nebankovní půjčky.

Kritiku části akademické obce nedávno vyvolala chystaná spolupráce společnosti Home Credit s Univerzitou Karlovou v Praze. Firma měla škole po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Home Credit nakonec po protestech od smlouvy odstoupil.