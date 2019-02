Praha - Český rekordman v běhu na 1500 metrů Jakub Holuša kvůli únavové zlomenině a zánětu kyčle vynechá halovou atletickou sezonu. Halový mistr Evropy z roku 2015 z Prahy tak přijde vinou zranění o březnový kontinentální šampionát v Glasgow. Zdravotní potíže Holušu připravily také o předloňské mistrovství Evropy v hale v Bělehradě.

Dvojnásobný halový vicemistr světa měl s kyčlí problémy delší dobu. Vyšetření odhalilo únavovou zlomeninu, otok kosti a zánět. "I přes velké úsilí a kvalitní trénink musím bohužel plány na halovou sezonu zrušit," uvedl na webu atletického svazu Holuša, který má za sebou soustředění na Novém Zélandu a v Keni.

Třicetiletý mílař bude tři až čtyři týdny odpočívat, než se bude moci vrátit k tréninku. "Naštěstí po vyšetřeních a stanovení postupu s profesorem Pavlem Kolářem hledím do letní sezony optimisticky. Do karet mi hraje i to, že světový šampionát je později než obvykle," řekl Holuša. Mistrovství světa v Dauhá se vzhledem k tamním klimatickým podmínkám uskuteční až na přelomu září a října.

I při jeho absenci bude mít česká atletika v Glasgow na patnáctistovce zastoupení. Bronzovou medaili z Bělehradu bude obhajovat Filip Sasínek a limit splnil také Jan Friš.