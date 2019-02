Praha - Odchod Velké Británie z EU bez dohody, tzv. tvrdý brexit, by mohl snížit růst české ekonomiky až pod dvě procenta. Tvrdý brexit by totiž mohl snížit růst tuzemského hospodářství o 0,7 až 1,4 procentního bodu. Vyplývá to z vyjádření člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba na konferenci věnované brexitu. ČNB v nové únorové prognóze, která s tvrdým brexitem nepočítá, odhaduje letos růst ekonomiky o 2,9 procenta a příští rok o tři procenta.

"Tento scénář vyznívá jako argument pro vyšší úrokové sazby. Je to ale typ nejistoty, kdy je lépe počkat na to, jak se ta věc vyvine, a pak zvážit reakci ze strany měnové politiky," uvedl k alternativnímu scénáři Holub. Důvodem snížení růstu by byl podle něj především propad poptávky po českých výrobcích v eurozóně.