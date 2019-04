Praha - Česká národní banka může mít v letošním roce prostor pro jedno zvýšení úrokových sazeb. To by se mohlo uskutečnit spíše v první polovině roku, protože ve druhé polovině má nastat odložený odchod Británie z Evropské unie. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekl člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub.

"Nepovažuji nulové zvýšení za velmi pravděpodobný scénář. Spíše věřím, že se objeví prostor pro nejméně jedno zvýšení," uvedl Holub. Dodal, že pokud bude potřeba zvýšit úrokové sazby, bylo by smysluplnější učinit tak spíše v první polovině roku než později, kdy se přiblíží brexit.

ČNB loni zvýšila hlavní úrok pětkrát a základní úroková sazba nyní činí 1,75 procenta. Banka přistoupila ke zvyšování nákladů na úvěry kvůli cenovým tlakům z rostoucí ekonomiky. Od prosince se však úroky nezměnily a na posledním zasedání koncem března ČNB zmírnila svůj pohled na inflační rizika kvůli zpomalujícímu růstu v Evropě, napsala agentura Reuters.

Holub dodal, že domácí inflační tlaky jsou již za vrcholem a jsou zde signály, že se snižují. Česká koruna by se pak mohla ve střednědobém horizontu vrátit k růstu, v bankovní radě však panuje shoda, že růst bude pozvolnější, než činily nedávné prognózy.