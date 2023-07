Hollywoodští herci se přidali ke stávce scenáristů, studia jsou ochromená

Los Angeles - Vedení odborového svazu amerických herců a televizních a rozhlasových umělců (SAG-AFTRA) se dnes rozhodlo zahájit stávku poté, co se vyjednavači odborů nedohodli se studii na nové kolektivní smlouvě. Informují o tom americká média, podle nichž krok prakticky znamená ochromení hollywoodského zábavního průmyslu. Herci se totiž přidávají ke scenáristům, kteří stávkují kvůli sporům o platy a pracovní podmínky už přes dva měsíce. Naposledy Hollywood takovouto dvojí stávku zažil v roce 1960.

Stejně jako stávkující scénáristé se i herci obávají, že jejich profesi ohrožují stále se vyvíjející nástroje umělé inteligence a že z jejich odměn ukrajují streamovací platformy.

Stávka scénáristů přiměla producenty vysílat populární talk-show ze záznamů a pro celou sezónu narušila televizní produkci i natáčení velkorozpočtových filmů. Pokud by se ke scénáristům přidali i herci, znamenalo by to prozatímní konec probíhajících produkcí v hollywoodských studiích a mediální společnosti by byly pod větším tlakem, píše Reuters.

List Variety ve středu informoval, že krizového konferenčního jednání se v pondělí zúčastnilo několik nejvýše postavených lidí v branži - šéfka televizní sekce Disney Dana Waldenová a filmové sekce Alan Bergman, šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav a výkonný spoluředitel Netflixu Ted Sarandos. Ve snaze zabránit stávce budou dotyční usilovat, aby se do vyjednávání jako mediátoři zapojili zástupci talentových agentur, píše Variety.

SAG-AFTRA sdružuje asi 160.000 herců, novinářů, zpěváků, hlasových herců, rozhlasových pracovníků i dalších profesionálů s oblasti médií.